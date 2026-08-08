Рига на неделю превратится в столицу современного цирка - приедут артисты из 11 стран
В Риге начинается 14-й фестиваль современного цирка "Re Rīga!", который объединит артистов из 11 стран. Гостей ждут акробатика, уличный театр, живые выступления и необычные цирковые постановки.
В субботу в Риге стартует 14-й фестиваль современного цирка "Re Rīga!", который продлится до 15 августа. В его программе - современные цирковые спектакли, мастер-классы, дискуссии и события уличного театра. Фестиваль пройдет в Верманском саду и парке Узварас. В этом году он соберет артистов из 11 стран.
Темой фестиваля станет "Вместе". По словам директора Рижского цирка Мары Паулы, эта тема одновременно является приглашением и обязательством начать новый этап развития цирка - сделать его более доступным, инклюзивным и близким к различным группам общества. "Наша цель - не создавать решения для людей, а создавать их вместе с людьми", - подчеркнула Паула.
Центральное место в программе фестиваля 2026 года займет современный фламандский цирк. Его представят три коллектива, которые покажут свои новейшие постановки на арене Рижского цирка и в Верманском саду.
11 и 12 августа фестиваль откроет спектакль "В водовороте" бельгийского коллектива Company Alud. Представления пройдут на арене Рижского цирка.
13 и 14 августа там же состоится спектакль Камилы Пайши, объединяющий воздушную акробатику и живую музыку.
А 14 и 15 августа в Верманском саду бельгийская There There Company представит теплый и игровой спектакль "Обними меня, пожми руку".
Отдельная программа подготовлена для профессионалов. Они смогут посетить мастер-классы и дискуссии, а также познакомиться с возможностями международного сотрудничества.
13 августа состоится дискуссия "Цирк и инклюзия", посвященная доступности и вовлечению различных групп общества в современное цирковое искусство.