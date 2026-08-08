Рига на неделю превратится в столицу современного цирка - приедут артисты из 11 стран

В субботу в Риге стартует 14-й фестиваль современного цирка "Re Rīga!", который продлится до 15 августа. В его программе - современные цирковые спектакли, мастер-классы, дискуссии и события уличного театра. Фестиваль пройдет в Верманском саду и парке Узварас. В этом году он соберет артистов из 11 стран.