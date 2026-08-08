Концерт на сцене из рулонов сена станет главным событием необычного фестиваля в Бебрене

С 16:00 на территории вокруг информационного центра "Гулбьи" начнутся различные мероприятия для посетителей всех возрастов. Ведущими фестиваля станут биолог и создатель телепередач Марис Олте вместе с музыкантом, композитором и музыкальным продюсером Ингусом Улманисом.