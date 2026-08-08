Концерт на сцене из рулонов сена станет главным событием необычного фестиваля в Бебрене
22 августа в Бебрене состоится фестиваль Miglas vālos Putnu Salā, который объединит любителей природы, музыки и семейного отдыха. В программе — познавательные активности, мастер-классы, ярмарка и концерт группы Zāle в уникальной атмосфере Двиетской поймы.
С 16:00 на территории вокруг информационного центра "Гулбьи" начнутся различные мероприятия для посетителей всех возрастов. Ведущими фестиваля станут биолог и создатель телепередач Марис Олте вместе с музыкантом, композитором и музыкальным продюсером Ингусом Улманисом.
Природа, творчество и местные традиции
Программа фестиваля позволит гостям ближе познакомиться с природными богатствами Двиетской поймы, принять участие в творческих занятиях и попробовать свои силы в ремеслах.
Посетителей ждут встречи с представителями природоохранных организаций, специалистов по окружающей среде и местных мастеров.
В фестивале примут участие Латвийское орнитологическое общество, Латвийское энтомологическое общество, AS Latvijas valsts meži, Управление охраны природы, эксперт по природе Агнесе Приеде, Латгальский зоопарк, общество Zaļā brīvība, информационный центр Двиетской древней долины "Гулбьи", мастерская Urtawood, исполнители Мадара Кейвомеге и Янекс Малиновскис, а также другие специалисты.
Концерт среди природы
Главным событием вечера станет концерт группы Zāle, который начнется в 20:00 на необычной сцене, созданной из рулонов сена.
Для группы это будет первое выступление в Бебрене. Концерт пройдет в уникальном природном пространстве Двиетской поймы, где закат, голоса птиц и вечерние туманы создадут особую атмосферу.