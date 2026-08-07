Елгава готовится к ночному полумарафону, который соберет тысячи бегунов

Специальные награды получат и лучшие бегуны из Елгавы. Призы предусмотрены для трех самых быстрых мужчин и трех самых быстрых женщин в абсолютном зачёте на дистанциях 5, 10 километров и полумарафоне. Победители будут определяться с учетом рейтинговой системы очков Всемирной легкоатлетической ассоциации.