Трассы Елгавского ночного полумарафона (2026)
Организаторы Jelgavas nakts pusmaratons представили трассы предстоящего забега, который состоится 22 августа. В этом году участники смогут опробовать обновлённый маршрут, ...
Елгава готовится к ночному полумарафону, который соберет тысячи бегунов
22 августа в Елгаве состоится ночной полумарафон. Организаторы уже представили трассы всех дистанций — от детских забегов до полумарафона. В этом году участников ждет обновленный маршрут по левому берегу Лиелупе.
Новая трасса пройдет через городские улицы, парки и исторические территории. Дистанция 10 километров будет состоять из одного круга, а участники полумарафона преодолеют маршрут дважды.
Центр соревнований разместится на острове Паста, старт будет дан на бульваре Яня Чаксте. Трасса пройдет через Земгальский проспект, улицы Католю, Лиелую, Атмодас, Лапскална, парк Победы и территорию вокруг Елгавского дворца.
Дистанции для разных возрастов
Участникам будут доступны уже привычные категории:
- детские забеги;
- забег на милю с контролем времени и без него;
- дистанция 5 километров;
- дистанция 10 километров;
- полумарафон.
Во время проведения соревнований в городе будут действовать значительные ограничения движения.
В Елгаве установят новые рекорды
В рамках Jelgavas nakts pusmaratons будут фиксироваться рекорды Елгавы на дистанциях 5 и 10 километров, а также полумарафоне среди категорий U-18, U-20 и взрослых участников.
Специальные награды получат и лучшие бегуны из Елгавы. Призы предусмотрены для трех самых быстрых мужчин и трех самых быстрых женщин в абсолютном зачёте на дистанциях 5, 10 километров и полумарафоне. Победители будут определяться с учетом рейтинговой системы очков Всемирной легкоатлетической ассоциации.
Сейчас на все дистанции уже зарегистрировались около 1900 участников. Регистрация продолжается.
Программа забегов
19:45 — старт забега на милю
20:15 — старт детских забегов
21:15 — старт полумарафона (в том числе чемпионат Латвии)
22:40 — старт дистанций 5 и 10 километров
Jelgavas nakts pusmaratons станет одним из главных спортивных событий конца лета, объединив профессиональных спортсменов, любителей бега и семьи с детьми.