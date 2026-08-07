Ночной полумарафон.

Трассы Елгавского ночного полумарафона (2026)

Организаторы Jelgavas nakts pusmaratons представили трассы предстоящего забега, который состоится 22 августа. В этом году участники смогут опробовать обновлённый маршрут, ...

Афиша Латвии

Елгава готовится к ночному полумарафону, который соберет тысячи бегунов

Отдел Lifestyle

Otkrito.lv

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22 августа в Елгаве состоится ночной полумарафон. Организаторы уже представили трассы всех дистанций — от детских забегов до полумарафона. В этом году участников ждет обновленный маршрут по левому берегу Лиелупе.

Новая трасса пройдет через городские улицы, парки и исторические территории. Дистанция 10 километров будет состоять из одного круга, а участники полумарафона преодолеют маршрут дважды.

Центр соревнований разместится на острове Паста, старт будет дан на бульваре Яня Чаксте. Трасса пройдет через Земгальский проспект, улицы Католю, Лиелую, Атмодас, Лапскална, парк Победы и территорию вокруг Елгавского дворца.

Дистанции для разных возрастов

Участникам будут доступны уже привычные категории:

  • детские забеги;
  • забег на милю с контролем времени и без него;
  • дистанция 5 километров;
  • дистанция 10 километров;
  • полумарафон.

Во время проведения соревнований в городе будут действовать значительные ограничения движения.

В Елгаве установят новые рекорды

В рамках Jelgavas nakts pusmaratons будут фиксироваться рекорды Елгавы на дистанциях 5 и 10 километров, а также полумарафоне среди категорий U-18, U-20 и взрослых участников.

Специальные награды получат и лучшие бегуны из Елгавы. Призы предусмотрены для трех самых быстрых мужчин и трех самых быстрых женщин в абсолютном зачёте на дистанциях 5, 10 километров и полумарафоне. Победители будут определяться с учетом рейтинговой системы очков Всемирной легкоатлетической ассоциации.

Сейчас на все дистанции уже зарегистрировались около 1900 участников. Регистрация продолжается.

Программа забегов

19:45 — старт забега на милю
20:15 — старт детских забегов
21:15 — старт полумарафона (в том числе чемпионат Латвии)
22:40 — старт дистанций 5 и 10 километров

Jelgavas nakts pusmaratons станет одним из главных спортивных событий конца лета, объединив профессиональных спортсменов, любителей бега и семьи с детьми.

Темы

ЕлгаваЕлгавский крайЛиелупеНовости регионов

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