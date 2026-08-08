Формула-1, дрифт и раллийные автомобили ждут гостей Red Bull Showrun Village в Риге
14 и 15 августа в рамках празднования 825-летия Риги посетителей ждет автошоу Red Bull Showrun. Посетители смогут увидеть легендарную гоночную технику, попробовать себя в роли членов команды Формулы-1, испытать скорость реакции и принять участие в различных активностях для всей семьи.
Кульминацией события станет Red Bull Showrun, который состоится 15 августа с 14:00 до 16:00 на улице Экспорта — на участке от улицы Элизабетес до Ваншу моста. Именно здесь зрители увидят захватывающие выступления пилотов и мощь гоночных машин мирового уровня.
Гоночные болиды и уникальная техника рядом с посетителями
В зоне Red Bull Showrun Village гости смогут рассмотреть знаменитые гоночные автомобили и мотоциклы вблизи, а также узнать больше об их подготовке к соревнованиям и шоу.
Среди экспонатов будут:
- болид Red Bull Racing RB8 Формулы-1;
- автомобиль для дрифта BMW M2 Drift Competition команды Red Bull Driftbrothers;
- специально подготовленный для трюков мотоцикл KTM Араса Гибиежи;
- раллийный автомобиль Ford Puma Rally1 WRC команды M-Sport, на котором выступает Мартиньш Сескс;
- специально модифицированный BMW E30 Самкелисо Sam Sam Тубане;
- гоночный автомобиль Ford Mustang Gen3 Supercar команды Red Bull Ampol Racing.
У посетителей также будет возможность встретиться с представителями команд и узнать, как создаются и настраиваются машины для профессиональных соревнований.
Попробуйте себя в роли команды Формулы-1
Одной из главных активностей станет Red Bull Pit Stop Challenge — соревнование по замене шин в специальном F-1 болиде.
Участникам предстоит работать в команде, быстро менять колеса и показать результат, максимально приближенный к настоящей работе механиков Формулы-1 во время гонки.
Любители скорости также смогут:
- испытать F-1 симулятор и проехать виртуальные заезды на известных мировых трассах;
- проверить скорость реакции в специальном тесте с использованием световых сигналов;
- принять участие в гонках на миниатюрной автомобильной трассе с управляемыми моделями машин.
Активности будут интересны как детям, так и взрослым поклонникам автоспорта.
История моторного спорта, сувениры и зоны партнеров
В Red Bull Showrun Village будут представлены и исторические автомобили из коллекции Рижского мотормузея — два гоночных автомобиля формульного типа.
Кроме того, посетители смогут приобрести официальную атрибутику в специальном магазине Red Bull. На территории также будут работать зоны партнеров мероприятия — Balcia, Storent, BYD и 11.lv, где гостей ждут дополнительные активности.
Главное шоу — мощь Формулы-1 на улицах Риги
Главным событием станет Red Bull Showrun 15 августа. За рулем болида Red Bull Racing RB8 выступит Патрик Фризахер, который продемонстрирует возможности настоящей машины Формулы-1.
В программе также:
- дрифт от Red Bull Driftbrothers — Элиаса Унтонджи и Адама Залевского;
- выступление Мартиньша Сескса на Ford Puma Rally1;
- трюки Араса Гибиежи на KTM;
- шоу Самкелисо Sam Sam Тубане на BMW E30;
- выступление Скотта Пая на Ford Mustang Gen3 Supercar;
- показательные заезды латвийского дрифт-пилота Кристапа Блуша;
- выступление Ивара и Андриса Велме на самостоятельно построенном Audi Sport Quattro S1 E2.
Время работы Red Bull Showrun Village
14 августа:
- Red Bull Showrun Village — с 14:00 до 20:00.
15 августа:
- Red Bull Showrun Village — с 10:00 до 18:30.
- Red Bull Showrun — с 14:00 до 16:00.
Схему территории Red Bull Showrun Village, карту проведения шоу на улице Экспорта, расположение зрительских зон, больших экранов и других объектов можно найти на сайте www.redbull.lv/showrun.