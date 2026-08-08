Формула-1, дрифт и раллийные автомобили ждут гостей Red Bull Showrun Village в Риге

Кульминацией события станет Red Bull Showrun, который состоится 15 августа с 14:00 до 16:00 на улице Экспорта — на участке от улицы Элизабетес до Ваншу моста. Именно здесь зрители увидят захватывающие выступления пилотов и мощь гоночных машин мирового уровня.