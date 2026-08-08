Формула-1, дрифт и раллийные автомобили ждут гостей Red Bull Showrun Village в Риге
Фото: Shutterstock
Red Bull Showrun.
Афиша Латвии

Формула-1, дрифт и раллийные автомобили ждут гостей Red Bull Showrun Village в Риге

Отдел Lifestyle

Otkrito.lv

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14 и 15 августа в рамках празднования 825-летия Риги посетителей ждет автошоу Red Bull Showrun. Посетители смогут увидеть легендарную гоночную технику, попробовать себя в роли членов команды Формулы-1, испытать скорость реакции и принять участие в различных активностях для всей семьи.

Кульминацией события станет Red Bull Showrun, который состоится 15 августа с 14:00 до 16:00 на улице Экспорта — на участке от улицы Элизабетес до Ваншу моста. Именно здесь зрители увидят захватывающие выступления пилотов и мощь гоночных машин мирового уровня.

Гоночные болиды и уникальная техника рядом с посетителями

В зоне Red Bull Showrun Village гости смогут рассмотреть знаменитые гоночные автомобили и мотоциклы вблизи, а также узнать больше об их подготовке к соревнованиям и шоу.

Среди экспонатов будут:

  • болид Red Bull Racing RB8 Формулы-1;
  • автомобиль для дрифта BMW M2 Drift Competition команды Red Bull Driftbrothers;
  • специально подготовленный для трюков мотоцикл KTM Араса Гибиежи;
  • раллийный автомобиль Ford Puma Rally1 WRC команды M-Sport, на котором выступает Мартиньш Сескс;
  • специально модифицированный BMW E30 Самкелисо Sam Sam Тубане;
  • гоночный автомобиль Ford Mustang Gen3 Supercar команды Red Bull Ampol Racing.

У посетителей также будет возможность встретиться с представителями команд и узнать, как создаются и настраиваются машины для профессиональных соревнований.

Попробуйте себя в роли команды Формулы-1

Одной из главных активностей станет Red Bull Pit Stop Challenge — соревнование по замене шин в специальном F-1 болиде.

Участникам предстоит работать в команде, быстро менять колеса и показать результат, максимально приближенный к настоящей работе механиков Формулы-1 во время гонки.

Любители скорости также смогут:

  • испытать F-1 симулятор и проехать виртуальные заезды на известных мировых трассах;
  • проверить скорость реакции в специальном тесте с использованием световых сигналов;
  • принять участие в гонках на миниатюрной автомобильной трассе с управляемыми моделями машин.

Активности будут интересны как детям, так и взрослым поклонникам автоспорта.

История моторного спорта, сувениры и зоны партнеров

В Red Bull Showrun Village будут представлены и исторические автомобили из коллекции Рижского мотормузея — два гоночных автомобиля формульного типа.

Кроме того, посетители смогут приобрести официальную атрибутику в специальном магазине Red Bull. На территории также будут работать зоны партнеров мероприятия — Balcia, Storent, BYD и 11.lv, где гостей ждут дополнительные активности.

Главное шоу — мощь Формулы-1 на улицах Риги

Главным событием станет Red Bull Showrun 15 августа. За рулем болида Red Bull Racing RB8 выступит Патрик Фризахер, который продемонстрирует возможности настоящей машины Формулы-1.

В программе также:

  • дрифт от Red Bull Driftbrothers — Элиаса Унтонджи и Адама Залевского;
  • выступление Мартиньша Сескса на Ford Puma Rally1;
  • трюки Араса Гибиежи на KTM;
  • шоу Самкелисо Sam Sam Тубане на BMW E30;
  • выступление Скотта Пая на Ford Mustang Gen3 Supercar;
  • показательные заезды латвийского дрифт-пилота Кристапа Блуша;
  • выступление Ивара и Андриса Велме на самостоятельно построенном Audi Sport Quattro S1 E2.

Время работы Red Bull Showrun Village

14 августа:

  • Red Bull Showrun Village — с 14:00 до 20:00.

15 августа:

  • Red Bull Showrun Village — с 10:00 до 18:30.
  • Red Bull Showrun — с 14:00 до 16:00.

Схему территории Red Bull Showrun Village, карту проведения шоу на улице Экспорта, расположение зрительских зон, больших экранов и других объектов можно найти на сайте www.redbull.lv/showrun.

Темы

ЭкспортаAudiFordЭлизабетесBMWКристапаРига

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