От копченой рыбы до катания на пони - чем удивит праздник Вентспилсского края 5 сентября
5 сентября в Вентспилсском Приморском музее под открытым небом пройдет праздник Вентспилсского края.
С 11:00 для посетителей откроются 12 площадок волостей с мастер-классами, угощениями, музыкой, ремеслами и семейными развлечениями.
В 13:00 состоится традиционная встреча "Разговор с земляком", в которой примут участие представители всех 12 волостей - местные предприниматели, активисты и представители самоуправления.
В 14:00 начнется концерт любительских коллективов Вентспилсского края "Лето еще в сердце". На одной сцене выступят народные танцевальные коллективы, вокальные ансамбли и смешанный хор Dzintara balsis.
В 16:00 состоится концерт Нормундса Киетиса и аккордеонистки Иниты Аболини.
В течение дня каждая волость представит собственную программу. Посетителей ждут выпечка пирогов, изготовление свечей, дегустации меда, рыбы, местных продуктов и традиционных блюд, ремесленные мастерские, выставки, игры, лотереи, выступления фольклорных и театральных коллективов, катание на пони и другие активности.
Отдельные площадки будут посвящены ливскому и суитскому наследию, старинным традициям, местной кухне, ремеслам, грибам, музыке и истории Вентспилсского края.
Вход на праздник - по билету Вентспилсского Приморского музея под открытым небом. Для участия в программе Варвской волости потребуется дополнительная плата - 3 евро с семьи.