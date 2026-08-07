От копченой рыбы до катания на пони - чем удивит праздник Вентспилсского края 5 сентября

В течение дня каждая волость представит собственную программу. Посетителей ждут выпечка пирогов, изготовление свечей, дегустации меда, рыбы, местных продуктов и традиционных блюд, ремесленные мастерские, выставки, игры, лотереи, выступления фольклорных и театральных коллективов, катание на пони и другие активности.