В Риге откроется мировая выставка BODIES Evolution о человеческом теле
Фото: пресс-фото
Выставка BODIES Evolution.
Афиша Латвии

В Риге откроется мировая выставка BODIES Evolution о человеческом теле

Отдел Lifestyle

Otkrito.lv

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17 сентября в Teika Plaza откроется BODIES Evolution — одна из самых известных в мире выставок о человеческом теле. Проект уже посетили более 30 миллионов человек по всему миру.

За годы существования проект был представлен во многих странах мира и привлек уже более 30 миллионов посетителей, став одним из крупнейших международных выставочных проектов в области анатомии и популяризации науки.

Экспозиция предлагает совершить путешествие внутрь человеческого организма и увидеть то, что обычно скрыто от наших глаз. На выставке представлено более 100 анатомических экспонатов, включая восемь пластинированных человеческих тел, позволяющих в деталях изучить строение организма и понять, как функционируют сердце, мозг, легкие, мышцы, кости и другие органы.

Фото: пресс-фото
Выстака BODIES Evolution.
Выстака BODIES Evolution.

По словам организаторов, BODIES Evolution простым, наглядным и доступным языком рассказывает о строении человека, работе основных систем организма и удивительных возможностях человеческого тела.

Каждый раздел экспозиции позволяет лучше понять, насколько сложным, точным и гармоничным является человеческий организм, и по-новому взглянуть на его устройство.

Научная достоверность, наглядная подача материала и современный формат экспозиции сделали BODIES Evolution одним из наиболее известных международных выставочных проектов, посвященных человеку.

Именно сочетание образовательной ценности и визуальной выразительности вызывает интерес как у специалистов, так и у самой широкой аудитории.

Фото: пресс-фото
Выставка BODIES Evolution.
Выставка BODIES Evolution.

Организаторы отмечают, что выставка будет одинаково интересна взрослым и подросткам, студентам, преподавателям, специалистам в области медицины, а также всем, кто интересуется устройством человеческого организма, здоровьем и достижениями современной науки.

BODIES Evolution позволяет увидеть человеческое тело таким, каким его невозможно увидеть в повседневной жизни. Это редкая возможность взглянуть на человеческий организм с совершенно нового ракурса и лучше понять, насколько сложным и совершенным является его устройство.

Дополнительная информация:

  • Период работы выставки: с 17 сентября по 17 декабря 2026 года.
  • Время работы: ежедневно с 10:00 до 21:00.
  • Место проведения: Teika Plaza (Бривибас гатве 201, Рига).

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