В Риге откроется мировая выставка BODIES Evolution о человеческом теле
17 сентября в Teika Plaza откроется BODIES Evolution — одна из самых известных в мире выставок о человеческом теле. Проект уже посетили более 30 миллионов человек по всему миру.
За годы существования проект был представлен во многих странах мира и привлек уже более 30 миллионов посетителей, став одним из крупнейших международных выставочных проектов в области анатомии и популяризации науки.
Экспозиция предлагает совершить путешествие внутрь человеческого организма и увидеть то, что обычно скрыто от наших глаз. На выставке представлено более 100 анатомических экспонатов, включая восемь пластинированных человеческих тел, позволяющих в деталях изучить строение организма и понять, как функционируют сердце, мозг, легкие, мышцы, кости и другие органы.
По словам организаторов, BODIES Evolution простым, наглядным и доступным языком рассказывает о строении человека, работе основных систем организма и удивительных возможностях человеческого тела.
Каждый раздел экспозиции позволяет лучше понять, насколько сложным, точным и гармоничным является человеческий организм, и по-новому взглянуть на его устройство.
Научная достоверность, наглядная подача материала и современный формат экспозиции сделали BODIES Evolution одним из наиболее известных международных выставочных проектов, посвященных человеку.
Именно сочетание образовательной ценности и визуальной выразительности вызывает интерес как у специалистов, так и у самой широкой аудитории.
Организаторы отмечают, что выставка будет одинаково интересна взрослым и подросткам, студентам, преподавателям, специалистам в области медицины, а также всем, кто интересуется устройством человеческого организма, здоровьем и достижениями современной науки.
BODIES Evolution позволяет увидеть человеческое тело таким, каким его невозможно увидеть в повседневной жизни. Это редкая возможность взглянуть на человеческий организм с совершенно нового ракурса и лучше понять, насколько сложным и совершенным является его устройство.
Дополнительная информация:
- Период работы выставки: с 17 сентября по 17 декабря 2026 года.
- Время работы: ежедневно с 10:00 до 21:00.
- Место проведения: Teika Plaza (Бривибас гатве 201, Рига).