В Риге откроется мировая выставка BODIES Evolution о человеческом теле

Экспозиция предлагает совершить путешествие внутрь человеческого организма и увидеть то, что обычно скрыто от наших глаз. На выставке представлено более 100 анатомических экспонатов, включая восемь пластинированных человеческих тел, позволяющих в деталях изучить строение организма и понять, как функционируют сердце, мозг, легкие, мышцы, кости и другие органы.