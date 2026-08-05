В Ригу приедут игроки из мирового ТОП-100 - город примет крупный фестиваль падела

«Tonybet Padel Arena создана как место, где можно не только регулярно тренироваться и играть, но и проводить соревнования международного уровня. Tonybet Padel Festival и международный турнир станут первым шагом к тому, чтобы закрепить Ригу на европейской карте падела. Мы считаем, что Tonybet Padel является одной из самых современных и хорошо оснащенных падельных арен в Европе, поэтому инвестируем время, знания и ресурсы, чтобы наш бренд стал узнаваемым не только в Латвии, но и за ее пределами», — подчеркивает Павел Бройтман, член правления Tonybet Padel.