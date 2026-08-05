В Ригу приедут игроки из мирового ТОП-100 - город примет крупный фестиваль падела
С 18 по 20 сентября 2026 года в новой Tonybet Padel Arena в Риге пройдет международный фестиваль падела с главным турниром Tonybet Padel International и призовым фондом 100 000 евро.
В соревнованиях примут участие профессиональные спортсмены из нескольких европейских стран, включая игроков из топ-100 мирового рейтинга по паделу.
Фестиваль объединит в одном месте профессиональный международный турнир, квалификационные соревнования для латвийских игроков, турнир Pro-Am, любительские соревнования и официальное открытие арены Tonybet Padel, став одним из наиболее значимых событий в истории развития падела в Балтии.
Главным событием фестиваля станет Tonybet Padel International, который пройдет с 18 по 20 сентября. Квалификационные матчи состоятся 18 сентября, а игры основной сетки — 19 и 20 сентября. Призовой фонд турнира среди мужских и женских пар составит 80 000 евро.
Участие в турнире уже подтвердили игроки из Испании, Италии, Швеции, Дании, Финляндии, Норвегии, Австрии и других стран. Организаторы планируют собрать сильнейших спортсменов Европы и превратить турнир в одно из самых престижных международных событий по паделу в Балтии.
Перед международным турниром, 12 и 13 сентября, пройдет турнир Tonybet Open высшей категории GOLD по классификации LPF — квалификационные соревнования Латвии с призовым фондом 10 000 евро. Победители мужской и женской категорий получат Wild Card ("специальные приглашения") для участия в основной сетке Tonybet Padel International.
Кроме того, 18 сентября состоится турнир Pro-Am с призовым фондом 10 000 евро, а 19 и 20 сентября в рамках фестиваля пройдут любительские соревнования среди мужчин и женщин в категориях парного разряда B и C уровня.
«С помощью Tonybet Padel Festival мы хотим создать турнир, который станет одним из важнейших событий падела в Балтии и привлечет в Ригу игроков мирового уровня. Одновременно наша цель — обеспечить самые высокие организационные и технические стандарты, чтобы и спортсмены, и зрители получили опыт действительно международного уровня», — говорит Никита Рибаков, директор турнира, основатель и руководитель компании Tournated.
19 сентября в рамках фестиваля состоится официальное открытие Tonybet Padel Arena, которое ознаменует начало работы одного из самых современных объектов падельной инфраструктуры в Балтии.
Во время фестиваля арена будет открыта и для зрителей. Более подробная информация о посещении мероприятия и регистрации будет опубликована в официальных коммуникационных каналах Tonybet Padel. Количество зрительских мест будет ограничено вместимостью трибун арены.
«Tonybet Padel Arena создана как место, где можно не только регулярно тренироваться и играть, но и проводить соревнования международного уровня. Tonybet Padel Festival и международный турнир станут первым шагом к тому, чтобы закрепить Ригу на европейской карте падела. Мы считаем, что Tonybet Padel является одной из самых современных и хорошо оснащенных падельных арен в Европе, поэтому инвестируем время, знания и ресурсы, чтобы наш бренд стал узнаваемым не только в Латвии, но и за ее пределами», — подчеркивает Павел Бройтман, член правления Tonybet Padel.