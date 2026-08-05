В Елгаве пройдет ночная экскурсия с фонариками среди диких лошадей

Поскольку поход пройдет в темное время суток — с 21:00 до полуночи, — участникам необходимо взять с собой собственные фонарики, чтобы в темноте не пропустить все самое интересное. Рекомендуется выбрать удобную одежду и закрытую обувь. Стоит учитывать, что луга поймы Лиелупе являются естественными природными лугами: их не косят, а поддерживают благодаря выпасу лошадей. Здесь обитает множество видов растений и животных, в том числе комары и слепни.