В Елгаве пройдет ночная экскурсия с фонариками среди диких лошадей
29 августа Региональный туристический центр Елгавы приглашает отправиться в необычный ночной поход по острову Пилссала. Участников ждет трехчасовая прогулка с фонариками по лугам поймы Лиелупе, где можно будет узнать о диких лошадях, редких растениях и птицах.
Экскурсия-прогулка по лугам поймы реки Лиелупе "Ночной поход с фонариками на Пилссале" вместе с Эйнаром Нордманисом начнется в 21:00. Участников ждет трехчасовая познавательная прогулка по природным лугам поймы Лиелупе на острове Пилссала. Во время похода можно будет узнать интересные факты о диких лошадях, обитающих на этой территории, редких видах растений и птиц, а также задать интересующие вопросы.
Поскольку поход пройдет в темное время суток — с 21:00 до полуночи, — участникам необходимо взять с собой собственные фонарики, чтобы в темноте не пропустить все самое интересное. Рекомендуется выбрать удобную одежду и закрытую обувь. Стоит учитывать, что луга поймы Лиелупе являются естественными природными лугами: их не косят, а поддерживают благодаря выпасу лошадей. Здесь обитает множество видов растений и животных, в том числе комары и слепни.
Начало и завершение экскурсии запланированы у Елгавской базы водного туризма и спорта по адресу: ул. Пилссалас, 5. Стоимость участия — 5 евро, для студентов, школьников и пенсионеров — 3 евро, для детей дошкольного возраста — бесплатно.
Количество участников экскурсии ограничено, поэтому просят заранее зарегистрироваться по электронной почте tic@tornis.jelgava.lv или по телефону 63005447. При подаче заявки по электронной почте необходимо указать контактный номер телефона.