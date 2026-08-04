Суп из миноги, рыбацкие лодки и концерты до трех ночи - что ждет гостей праздника в Царникаве
Фото: пресс-фото
Знаменитый суп из миноги снова станет главным угощением большого праздника в Царникаве.
Афиша Латвии

Суп из миноги, рыбацкие лодки и концерты до трех ночи - что ждет гостей праздника в Царникаве

Отдел Lifestyle

Otkrito.lv

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22 августа в Царникаве состоится один из главных летних праздников Адажского края — традиционный праздник миноги. Гостей ждут знаменитый суп из миноги, прогулки на рыбацких лодках, спортивные соревнования, ярмарка, семейные развлечения и выступления популярных латвийских музыкантов.

В этот день посетителей ждет насыщенная программа для всех возрастов: культурные мероприятия, спортивные соревнования, развлечения для семей, ярмарка ремесленников и выступления известных латвийских артистов.

С 10:00 на улице Юрас будет работать праздничная ярмарка, где можно будет приобрести товары домашних производителей, мастеров и дизайнеров.

Фото: пресс-фото
Один из главных летних праздников Адажского края пройдет 22 августа в Царникаве.
Один из главных летних праздников Адажского края пройдет 22 августа в Царникаве.

В парке Царникавы (ул. Звейниеку, 3) с утра и до вечера будет проходить концертная программа. На сцене выступят DJ Mareks, барабанщик Густавс Шарфс, танцевальная студия Hint, Эдуард Страздиньш, Мартиньш Кантерс, Нормундс Рутулис, Дайнис Скутелис, группы Lauku muzikanti и Sestā jūdze. Также зрителей ждет детский спектакль "История пропавшей пиццы".

Главным гастрономическим событием праздника станет традиционный суп из миноги, который можно будет попробовать с 13:00.

В Царникавском краеведческом центре (ул. Йомас, 7) с 10:00 до 16:00 пройдут поездки на рыбацких лодках. С 12:00 до 15:00 гостей ждет программа "Один день на рыбацком дворе" вместе с ремесленниками Рижского залива. В мероприятии также примут участие фольклорные коллективы Ābols и Cēlāji, будут работать творческие мастерские, состоится премьера анимационного фильма о миноге, а также игры и интерактивные занятия с учеными.

В 14:00 здесь же откроется выставка художественной студии Sidrabota.

В программу праздника снова вернется ориентировочная игра "По изгибам миноги", которая пройдет с 11:00 до 14:00. Старт и финиш будут расположены у Туристического информационного центра (ул. Ригас, 16).

Любителей спорта приглашают на стадион Царникавы (ул. Смилшу, 1), где с 11:00 пройдут соревнования по баскетболу 3х3, пляжному волейболу, флорболу, жиму штанги лежа и игре в карты.

В Доме совместного творчества (ул. Юрас, 4) состоится день публичного вязания.

Фото: пресс-фото
Царникава готовится к большому празднику миноги!
Царникава готовится к большому празднику миноги!

Главная музыкальная программа пройдет на сцене у Гауи (ул. Атпутас, 20). Перед гостями выступят DJ Plastic, Autobuss debesīs, Лаурис Рейникс, Финьки, Very Cool People, Жорж Сиксна и Озолс. Завершит вечер выступление Gustavo, а после полуночи музыкальную программу продолжит DJ Янис Козловскис.

Главная сцена у Гауи:

  • 13:00–20:00 — DJ Plastic
  • 14:00 — Autobuss debesīs
  • 16:00 — Лаурис Рейникс
  • 18:00 — Финьки
  • 20:00 — Very Cool People, Жорж Сиксна и Озолс
  • 22:00 — Gustavo
  • 00:00–03:00 — DJ Янис Козловскис

Парк Царникавы:

  • 10:00–17:00 — DJ Mareks
  • 12:00 — Густавс Шарфс, студия танца Hint и Bungotava
  • 13:30 — детский спектакль "История пропавшей пиццы" вместе с котом Гарфилдом
  • 15:00 — Эдуард Страздиньш
  • 17:00 — серенады с Мартиньшем Кантерсом, Нормундсом Рутулисом и Дайнисом Скутелисом
  • 19:00 — Lauku muzikanti
  • 21:00 — Sestā jūdze

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