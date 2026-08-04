Суп из миноги, рыбацкие лодки и концерты до трех ночи - что ждет гостей праздника в Царникаве

В Царникавском краеведческом центре (ул. Йомас, 7) с 10:00 до 16:00 пройдут поездки на рыбацких лодках. С 12:00 до 15:00 гостей ждет программа "Один день на рыбацком дворе" вместе с ремесленниками Рижского залива. В мероприятии также примут участие фольклорные коллективы Ābols и Cēlāji, будут работать творческие мастерские, состоится премьера анимационного фильма о миноге, а также игры и интерактивные занятия с учеными.