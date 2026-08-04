Праздник Старого города в Елгаве объединит историю, ремесла и семейные развлечения
15 августа исторический квартал Старого города в Елгаве наполнится музыкой, творчеством и развлечениями для всей семьи. Гостей ждут экскурсии, мастер-классы, выступления любительских коллективов, ярмарка, детская программа и вечерний зеленый бал с живой музыкой.
На протяжении всего дня посетители смогут познакомиться с атмосферой старого города, отправиться на познавательные экскурсии с гидом, принять участие в творческих мастер-классах, посмотреть выступления любительских коллективов, а вечером завершить день танцами на открытом танцевальном вечере.
Праздничная программа начнется с 11 часов. Гостей встретят романтические мелодии шарманщика, а рядом можно будет увидеть восстановленный исторический микроавтобус RAF из коллекции Anru Motors, а также легендарный автомобиль из фильма "Мираж".
Атмосферу праздника дополнят выставка исторических фотографий города "Тогда и сейчас", работы учеников Елгавской художественной школы, созданные во время летнего пленэра, а также специальная фотозона с фотобоксом. Гости смогут попробовать угощения и напитки, которые предложат кафе квартала и участники ярмарки.
Особое внимание в этом году уделено детской программе. На улице Яня Асара весь день можно будет познакомиться с домашними животными из сельской фермы BallīteZoo, посетить надувные аттракционы Bambino, покататься на пони или в конной повозке, а также отправиться в поездку на детском поезде Leo.
Во дворе Елгавского дома Старого города с 11 часов будут работать творческие мастерские для детей. Ребята смогут разрисовать лица, сделать красочные косички и принять участие в других занятиях.
Библиотечный театр камисибай (бумажный театр) подготовил спектакль Агии Стаке "Барсучок Печис не хочет мыться", который можно будет посмотреть на чердаке Елгавского дома Старого города в 11:00, 13:00 и 15:00.
В 13:00 мастерская Austras raksti приглашает детей и взрослых на мастер-класс по созданию кукол из лоскутов. Завершится детская программа пенным праздником во дворе дома на улице Старого города, 14.
С 11:00 до 16:00 посетителей будет ждать ярмарка домашних производителей и ремесленников, а также праздничный концерт с участием любительских коллективов разных возрастов и национальностей.
В течение дня в квартале будут проходить различные образовательные мастер-классы. В керамической мастерской Двора знаний и ремесел (ул. Старого города, 2) исследователь садоводства Института садоводства Латвийского университета биологических наук и технологий Эдгар Рубаускис расскажет об уходе за фруктовыми деревьями и проведет практическую демонстрацию.
В ткацкой мастерской Austras raksti посетители смогут узнать о традиционном окрашивании пряжи с помощью растений. В Елгавском доме Старого города пройдут демонстрации реставрации деревянных окон и творческий мастер-класс по трафаретной печати.
С 12 часов во дворе второго дома Старого города можно будет увидеть работу прачек из усадьбы Лиелплатоне, познакомиться с традиционной мастерской по изготовлению сундуков, а в 13:00 принять участие в мастер-классе по созданию кожаных украшений.
Любителей истории приглашают на экскурсии по кварталу Старого города с гидом Инной Алтуховой. Экскурсии начнутся в 11:00, 13:00 и 15:00. Для участия необходимо предварительно зарегистрироваться по телефону 63005407 или электронной почте vecpilseta@jelgava.lv.
С 16:00 до 20:00 гостей ждет спокойный музыкальный вечер в саду Brokastnīca на улице Яня Асара, 1.
Завершится праздник с 20:00 до 23:00 традиционным танцевальным вечером под открытым небом во Дворе знаний и ремесел с группой Deserts. Вход свободный.
Ограничения движения
15 августа с 8:00 до 20:00 движение будет закрыто на улице Старого города, на улице Яня Асара (от улицы Старого города до улицы Кришьяня Барона), а также на улице Кришьяня Барона (от улицы Лиела до улицы Старого города). В этой зоне также будет запрещена парковка автомобилей.
Посетителей просят оставлять автомобили на ближайших улицах, например на улице Добелес.