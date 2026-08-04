Праздник Старого города в Елгаве объединит историю, ремесла и семейные развлечения

Особое внимание в этом году уделено детской программе. На улице Яня Асара весь день можно будет познакомиться с домашними животными из сельской фермы BallīteZoo, посетить надувные аттракционы Bambino, покататься на пони или в конной повозке, а также отправиться в поездку на детском поезде Leo.