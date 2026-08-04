Выставка Мары Вайчунас "Вне" расскажет о художнице, выбравшей путь свободы
С 5 сентября 2026 года по 14 марта 2027 года в Латвийском национальном художественном музее в Риге будет представлена выставка "Мара Вайчунас. Вне". Это первая масштабная экспозиция художницы в главном здании музея, которая позволит зрителям открыть для себя ее необычный художественный язык, наполненный свободой, тишиной и вниманием к форме и цвету.
Мара Вайчунас — художница, о которой долгое время знали немногие. Она оставалась в стороне от активной художественной среды, избегала публичности и выбирала путь внутренней свободы. Ее творчество стало своеобразным разговором вне привычных правил и ожиданий.
Художница говорила о том, что легче выразить на холсте, чем рассказать словами. Тишина и закрытость стали для нее способом сохранять собственный внутренний мир и сосредоточиться на главном — живописи.
В период, когда в художественной среде особенно ценились идейность и ярко выраженная образность, работы Мары Вайчунас не всегда вписывались в привычные представления об искусстве. Ее формы словно выходили за пределы реальности, создавая пространство для другого диалога — более личного и свободного.
На первый взгляд ее работы могут показаться изображениями привычных вещей — цветов, предметов, пейзажей. Однако за ними скрывается гораздо больше. Художница исследовала взаимодействие формы, цвета и линии, превращая простые объекты в самостоятельные художественные высказывания.
Ее работы отличаются ясностью, легкостью и особым чувством пространства. Формы часто выглядят почти невесомыми и прозрачными, а цвет становится главным инструментом выражения. В некоторых произведениях ощущается строгость и минимализм, которые приближают творчество художницы к абстракции и поискам формы, характерным для кубизма.
Выставка показывает, что искусство Мары Вайчунас находилось словно "вне" привычного художественного потока — вне обязательных тем и ожиданий. Однако это не было недостатком или случайностью. Напротив, это был осознанный выбор художницы — сохранить собственный взгляд и творческую независимость.
В экспозиции также представлены работы других латвийских художников, среди которых Фелиция Паулюка (1925-2014), Ливия Эндзелина (1927-2008), Байба Вегере (1948), Антония Лутере (1946), Инга Мелдере (1979), Аманда Зиемеле (1990) и Георг Шенберг (1915-1989). Их произведения расширяют разговор о творчестве Марии Вайчунас и помогают увидеть ее искусство в более широком контексте.
Мара Вайчунас (1949-2019) окончила отделение керамики Латвийской академии художеств в 1976 году, однако после окончания учебы больше не работала в этом направлении, так как ее главной целью всегда оставалась живопись. В выставках художница участвовала с 1977 года.
Выставка проходит в рамках цикла "Поколение" Латвийского национального художественного музея, посвященного искусству второй половины XX века. Цикл знакомит зрителей с важными именами латвийского искусства и показывает творчество отдельных художников в новом контексте.