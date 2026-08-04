Сигулда приглашает на праздник йоги, гармонии и единения с природой

"Мы приглашаем на праздник как тех, кто только начинает знакомство с йогой, так и опытных практиков. Наша цель — создать открытую площадку для общения, поддержки и совместного опыта. Йога — это постепенный, гармоничный и ненасильственный путь к целостности", — отмечают организаторы.