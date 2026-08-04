Сигулда приглашает на праздник йоги, гармонии и единения с природой
Фото: LETA
Праздник йоги.
Афиша Латвии

Сигулда приглашает на праздник йоги, гармонии и единения с природой

Отдел Lifestyle

Otkrito.lv

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19 сентября в Сигулде во второй раз пройдет праздник йоги — особое событие для тех, кто хочет замедлиться, восстановить внутреннее равновесие и почувствовать связь с природой.

19 сентября, во время осеннего равноденствия, в Сигулде на территории "Зеленой виллы" во второй раз состоится праздник йоги — масштабное событие, посвященное гармоничной жизни и поиску внутреннего баланса в современном быстром ритме.

В этом году главной темой мероприятия станет зеленое благополучие — осознание гармоничного влияния природы на здоровье человека и понимание того, что человек является частью окружающего мира.

Организаторы приглашают участников попробовать различные практики, которые помогают лучше почувствовать себя и окружающую среду: йогу, танцы, звуковые практики, лесную терапию, духовные знания и состояние осознанного присутствия в гармонии с природой, ее стихиями, растениями, солнечными и лунными циклами и сменой времен года.

"Мы приглашаем на праздник как тех, кто только начинает знакомство с йогой, так и опытных практиков. Наша цель — создать открытую площадку для общения, поддержки и совместного опыта. Йога — это постепенный, гармоничный и ненасильственный путь к целостности", — отмечают организаторы.

По их словам, йога — это не только физические упражнения. Это комплекс различных практик, которые помогают очищать тело, энергию и сознание, поддерживая физическое, эмоциональное, ментальное и духовное здоровье.

Цель праздника йоги — создать открытый разговор о балансе духовного и материального мира, который помогает человеку прийти к состоянию большего спокойствия, ясности и внутреннего сострадания.

Во время праздника посетителей ждут:

  • различные практики осознанности — йога, звуковая терапия, танцы и другие творческие занятия;
  • возможность почувствовать особую атмосферу сада Анахаты (сердечного центра), созданного по принципам сакральной геометрии во время прошлогоднего праздника;
  • путешествие DAINU JOGA под живое исполнение народных песен вместе с Инесе Козулиней — певицей, исполнительницей на кокле и композитором группы Rāmi Riti, а также преподавателями йоги;
  • беседы с учителем сакральной геометрии Каспаром Рикардсом о духовных знаниях и практике гьяна-йоги;
  • церемония какао и медитативная чайная церемония;
  • познавательная прогулка, посвященная человеку и природе;
  • встречи с единомышленниками;
  • полезные блюда и напитки;
  • медитативный концерт пианиста Вестардса Шимкуса;
  • путешествие через музыку и движение во время вечерней экстатической танцевальной встречи;
  • спокойное полуночное путешествие в мир звука гонга.

Особым событием этого года станет музыкальная история пианиста Вестардса Шимкуса на финальном концерте праздника. В программе соединятся гармония природы, ее влияние на человека и оригинальная музыка композитора, где каждая композиция имеет свою историю.

Мастер-классы проведут опытные преподаватели, которые поделятся своими знаниями и практикой. Все занятия подготовлены так, чтобы быть доступными и интересными для каждого человека независимо от возраста, опыта или уровня подготовки.

Организаторы планируют сделать праздник йоги ежегодной традицией, популяризируя осознанный и медленный образ жизни (slow living) в повседневности.

Участие требует предварительной регистрации: www.jogassvetki.lv.

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