Сигулда приглашает на праздник йоги, гармонии и единения с природой
19 сентября в Сигулде во второй раз пройдет праздник йоги — особое событие для тех, кто хочет замедлиться, восстановить внутреннее равновесие и почувствовать связь с природой.
19 сентября, во время осеннего равноденствия, в Сигулде на территории "Зеленой виллы" во второй раз состоится праздник йоги — масштабное событие, посвященное гармоничной жизни и поиску внутреннего баланса в современном быстром ритме.
В этом году главной темой мероприятия станет зеленое благополучие — осознание гармоничного влияния природы на здоровье человека и понимание того, что человек является частью окружающего мира.
Организаторы приглашают участников попробовать различные практики, которые помогают лучше почувствовать себя и окружающую среду: йогу, танцы, звуковые практики, лесную терапию, духовные знания и состояние осознанного присутствия в гармонии с природой, ее стихиями, растениями, солнечными и лунными циклами и сменой времен года.
"Мы приглашаем на праздник как тех, кто только начинает знакомство с йогой, так и опытных практиков. Наша цель — создать открытую площадку для общения, поддержки и совместного опыта. Йога — это постепенный, гармоничный и ненасильственный путь к целостности", — отмечают организаторы.
По их словам, йога — это не только физические упражнения. Это комплекс различных практик, которые помогают очищать тело, энергию и сознание, поддерживая физическое, эмоциональное, ментальное и духовное здоровье.
Цель праздника йоги — создать открытый разговор о балансе духовного и материального мира, который помогает человеку прийти к состоянию большего спокойствия, ясности и внутреннего сострадания.
Во время праздника посетителей ждут:
- различные практики осознанности — йога, звуковая терапия, танцы и другие творческие занятия;
- возможность почувствовать особую атмосферу сада Анахаты (сердечного центра), созданного по принципам сакральной геометрии во время прошлогоднего праздника;
- путешествие DAINU JOGA под живое исполнение народных песен вместе с Инесе Козулиней — певицей, исполнительницей на кокле и композитором группы Rāmi Riti, а также преподавателями йоги;
- беседы с учителем сакральной геометрии Каспаром Рикардсом о духовных знаниях и практике гьяна-йоги;
- церемония какао и медитативная чайная церемония;
- познавательная прогулка, посвященная человеку и природе;
- встречи с единомышленниками;
- полезные блюда и напитки;
- медитативный концерт пианиста Вестардса Шимкуса;
- путешествие через музыку и движение во время вечерней экстатической танцевальной встречи;
- спокойное полуночное путешествие в мир звука гонга.
Особым событием этого года станет музыкальная история пианиста Вестардса Шимкуса на финальном концерте праздника. В программе соединятся гармония природы, ее влияние на человека и оригинальная музыка композитора, где каждая композиция имеет свою историю.
Мастер-классы проведут опытные преподаватели, которые поделятся своими знаниями и практикой. Все занятия подготовлены так, чтобы быть доступными и интересными для каждого человека независимо от возраста, опыта или уровня подготовки.
Организаторы планируют сделать праздник йоги ежегодной традицией, популяризируя осознанный и медленный образ жизни (slow living) в повседневности.