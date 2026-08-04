Сказочные комнаты и крошечные интерьеры - Otkrito.lv побывал в новом "Доме миниатюр" в Риге
Фото: LETA
Открытие центра познания искусства миниатюр "Дом миниатюр".
Афиша Латвии

Сказочные комнаты и крошечные интерьеры - Otkrito.lv побывал в новом "Доме миниатюр" в Риге

Отдел Lifestyle

Otkrito.lv

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5 августа в Риге по адресу ул. Майя, 18, откроется "Дом миниатюр" - место, где каждый сможет заглянуть в необычные маленькие миры, созданные с невероятным вниманием к деталям в масштабе 1:12.

Команда Otkrito.lv побывала на открытии нового центра искусства миниатюр "Дом миниатюр" в Риге и первой смогла познакомиться с удивительным пространством, где каждая деталь имеет свою историю.

Это место станет новой точкой притяжения для тех, кто любит творчество, необычные истории, искусство ручной работы и хочет увидеть, сколько красоты может скрываться в самых маленьких деталях.

"Дом миниатюр" создан семейным социальным предприятием Small Stuff — местом, где терпение, фантазия и мастерство превращаются в удивительные миниатюрные пространства. Экспозиция состоит из нескольких тематических комнат, каждая из которых рассказывает свою историю: здесь можно заглянуть в сказочный мир, отправиться в лесную атмосферу, познакомиться с разными профессиями и открыть для себя другие необычные миниатюрные вселенные.

Фото: LETA
Открытие центра познания искусства миниатюр "Дом миниатюр".
Открытие центра познания искусства миниатюр "Дом миниатюр".

Каждый предмет в экспозиции — от мебели и интерьеров до мельчайших деталей — создан вручную с особым вниманием. Посетители смогут рассмотреть, как из маленьких элементов рождаются целые миры, где каждая вещь имеет своё место и значение.

Фото: LETA
Открытие центра познания искусства миниатюр "Дом миниатюр".
Открытие центра познания искусства миниатюр "Дом миниатюр".

Small Stuff — это семейный проект Яны и Эдгара Бриежей, который помогает сохранять и развивать интерес к искусству миниатюр. Авторы создают уникальные работы, проводят творческие мастерские, лагеря и вдохновляющие мероприятия, объединяя людей вокруг творчества, любопытства и совместного времяпрепровождения.

Фото: LETA
Открытие центра познания искусства миниатюр "Дом миниатюр".
Открытие центра познания искусства миниатюр "Дом миниатюр".

"Дом миниатюр" позволит каждому почувствовать себя исследователем маленьких миров, где за каждой дверцей, комнатой или предметом скрывается своя история. Помимо готовых работ, посетители смогут узнать больше о материалах и техниках создания миниатюр, а также познакомиться с этим необычным видом искусства.

"Дом миниатюр" откроется для посетителей 5 августа 2026 года.

Адрес: ул. Майя, 18, Рига (район Тейка)

Фото: LETA
Открытие центра познания искусства миниатюр "Дом миниатюр".
Открытие центра познания искусства миниатюр "Дом миниатюр".

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РигаТейкаOtkrito.lv

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