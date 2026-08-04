Сказочные комнаты и крошечные интерьеры - Otkrito.lv побывал в новом "Доме миниатюр" в Риге
5 августа в Риге по адресу ул. Майя, 18, откроется "Дом миниатюр" - место, где каждый сможет заглянуть в необычные маленькие миры, созданные с невероятным вниманием к деталям в масштабе 1:12.
Команда Otkrito.lv побывала на открытии нового центра искусства миниатюр "Дом миниатюр" в Риге и первой смогла познакомиться с удивительным пространством, где каждая деталь имеет свою историю.
Это место станет новой точкой притяжения для тех, кто любит творчество, необычные истории, искусство ручной работы и хочет увидеть, сколько красоты может скрываться в самых маленьких деталях.
"Дом миниатюр" создан семейным социальным предприятием Small Stuff — местом, где терпение, фантазия и мастерство превращаются в удивительные миниатюрные пространства. Экспозиция состоит из нескольких тематических комнат, каждая из которых рассказывает свою историю: здесь можно заглянуть в сказочный мир, отправиться в лесную атмосферу, познакомиться с разными профессиями и открыть для себя другие необычные миниатюрные вселенные.
Каждый предмет в экспозиции — от мебели и интерьеров до мельчайших деталей — создан вручную с особым вниманием. Посетители смогут рассмотреть, как из маленьких элементов рождаются целые миры, где каждая вещь имеет своё место и значение.
Small Stuff — это семейный проект Яны и Эдгара Бриежей, который помогает сохранять и развивать интерес к искусству миниатюр. Авторы создают уникальные работы, проводят творческие мастерские, лагеря и вдохновляющие мероприятия, объединяя людей вокруг творчества, любопытства и совместного времяпрепровождения.
"Дом миниатюр" позволит каждому почувствовать себя исследователем маленьких миров, где за каждой дверцей, комнатой или предметом скрывается своя история. Помимо готовых работ, посетители смогут узнать больше о материалах и техниках создания миниатюр, а также познакомиться с этим необычным видом искусства.
"Дом миниатюр" откроется для посетителей 5 августа 2026 года.
Адрес: ул. Майя, 18, Рига (район Тейка)