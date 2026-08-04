Сказочные комнаты и крошечные интерьеры - Otkrito.lv побывал в новом "Доме миниатюр" в Риге

"Дом миниатюр" создан семейным социальным предприятием Small Stuff — местом, где терпение, фантазия и мастерство превращаются в удивительные миниатюрные пространства. Экспозиция состоит из нескольких тематических комнат, каждая из которых рассказывает свою историю: здесь можно заглянуть в сказочный мир, отправиться в лесную атмосферу, познакомиться с разными профессиями и открыть для себя другие необычные миниатюрные вселенные.