"Splendid Palace" признан сокровищем европейского кино и готовится к открытию сезона
19 августа легендарный рижский кинотеатр "Splendid Palace" отметит важное событие — у его фасада появится почетная эмблема Европейской киноакадемии, которая включила кинотеатр в список сокровищ европейской кинокультуры.
Список сокровищ европейской кинокультуры является частью расширенной программы Европейской киноакадемии по сохранению кинематографического наследия, которая стартовала в 2022 году. В него включают места, имеющие особое символическое значение для европейского кино и историческую ценность — объекты, которые необходимо сохранять и защищать не только сегодня, но и для будущих поколений.
Сейчас в списке сокровищ европейской кинокультуры насчитывается 70 объектов. Латвию в нем ранее представляла Большая эстрада Межапарка, а теперь к ней присоединился и кинотеатр "Splendid Palace".
В честь этого события кинотеатр организует особый вечер, который соберет представителей Европейской киноакадемии, латвийской киноиндустрии и любителей кино. В рамках мероприятия также состоится открытие осеннего сезона "Splendid Palace".
Главным событием вечера станет показ восстановленной версии классического фильма Микеланджело Антониони "Фотоувеличение" (1966, "Blow-Up").
Фильм рассказывает историю Томаса — успешного модного фотографа в Лондоне 1960-х годов. Во время съемки в парке он случайно запечатлевает не только влюбленную пару, но и возможное убийство. Увеличивая фотографии одну за другой, он пытается понять, что произошло на самом деле. Однако каждое новое увеличение не приближает его к разгадке, а лишь создает еще больше вопросов.
Главные роли исполнили Дэвид Хеммингс, Ванесса Редгрейв, Джейн Биркин и другие.
"Фотоувеличение" считается одной из важнейших работ европейского модернистского кино и одним из главных достижений кинематографа 1960-х годов. Действие картины разворачивается в мире лондонской моды, где фотография становится границей между реальностью и иллюзией, видимым и скрытым. Знаменитые сцены фотосессий в богемной среде вошли в историю кино благодаря своей эстетике и особому ощущению отчужденности, характерному для творчества Антониони.
Микеланджело Антониони — один из крупнейших мастеров европейского кино, который не просто изображал реальность, а создавал ее с помощью света, цвета и пространства. Каждый кадр его фильмов становился самостоятельной визуальной композицией, где форма имела такое же значение, как и сюжет. Его герои часто находятся в поиске собственной идентичности и сталкиваются с отчуждением современной жизни.
Фильм получил главный приз Каннского кинофестиваля — "Золотую пальмовую ветвь" в 1967 году — и был номинирован на несколько премий "Оскар", включая категории "Лучший режиссер" и "Лучший оригинальный сценарий". Британско-итальянская картина стала первым полнометражным фильмом Антониони на английском языке и одной из самых значимых работ режиссера, оказавшей большое влияние на развитие мирового кинематографа.