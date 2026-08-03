"Splendid Palace" признан сокровищем европейского кино и готовится к открытию сезона

Фильм рассказывает историю Томаса — успешного модного фотографа в Лондоне 1960-х годов. Во время съемки в парке он случайно запечатлевает не только влюбленную пару, но и возможное убийство. Увеличивая фотографии одну за другой, он пытается понять, что произошло на самом деле. Однако каждое новое увеличение не приближает его к разгадке, а лишь создает еще больше вопросов.