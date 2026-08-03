Празднование дня рождения Риги продолжится на Правом берегу и в городских парках
8 августа в Риге пройдет праздник Правого берега в Гризинькалнсе, музыкальные вечера в Верманском саду, парке Дзегужкалнс и парке дворца Зиемельблазма, а также спектакль "Бунтующая Рига" на Домской площади.
Городские улицы, парки и площади на несколько дней превратятся в открытые культурные площадки, где каждый сможет найти событие по душе — от семейных развлечений и творческих мастерских до большой сцены с музыкой и театром.
Гризинькалнс станет центром праздника Правого берега
8 августа с 12:00 до 22:00 в парке Гризинькалнс пройдет праздник Правого берега — день, посвященный музыке, искусству, истории района и людям, которые создают атмосферу Риги.
Гостей ждут концерты, театральные постановки, танцевальные выступления, экскурсии, творческие мастерские и различные активности для всей семьи. Организаторы предлагают взглянуть на Гризинькалнс как на живой район с богатой историей и уникальным характером.
На Малой сцене в течение всего дня будут проходить разговоры о развитии города, его районах и будущем Риги. В обсуждениях примут участие представители местных сообществ, специалисты по городской среде и представители ответственных учреждений.
Особым событием станет "Большая викторина Гризинькалнса", где команды друзей и семьи смогут проверить свои знания о районе. Также посетителей ждут спектакль Театра Гертруды "Это все, что мы можем", поэтические чтения о Риге прошлого и настоящего и возможность поделиться собственными историями о районе.
На главной сцене выступят любительские коллективы Риги, пройдет концерт BikiDZIESMU для детей и взрослых, прозвучат латгальские танцы вместе с фольклорной группой Grodi, а также джаз от трио Матиса Жилинскиса.
Вечером атмосферу праздника создадут выступления групп YŪT, JUUK, Turaidas roze и духового оркестра Horizonts.
"Бунтующая Рига": история города оживет на Домской площади
7 августа в 20:00 и 8 августа в 15:00 на Домской площади зрители смогут увидеть спектакль Латвийского Национального театра "Бунтующая Рига" — музыкальную постановку для всей семьи.
Действие переносит зрителей в Ригу 1582 года, когда город переживал так называемые календарные волнения. Жители Риги не спешили принимать новые европейские порядки и отстаивали свое мнение о том, как должна жить их городская община.
В постановке заняты известные латвийские актеры, среди которых Раймонд Целмс, Мадара Ботмане, Иева Аниня, Эдгарс Кауперс, Эмилс Кауперс, Эгилс Мелбардис, Лига Зелге и другие. Особое звучание спектаклю придает участие хора мальчиков Рижского Домского собора.
Режиссёр спектакля — Клавс Меллис, музыку написал Эрнестс Медыньш.
"День неспешных прогулок" в Саркандаугаве
8 августа район Саркандаугава приглашает на необычный день LODErēšanas diena. Латышское слово "loderēt" означает неспешно гулять, без цели бродить и наслаждаться моментом.
Во дворе общественного центра eS14 посетителей ждет программа, посвященная истории и будущему района. Гости смогут увидеть создание настенного рисунка о Саркандаугаве, отправиться на исследование городских символов вместе с исследователями уличного искусства, принять участие в творческих мастерских и обсудить будущее района.
Завершится день перформансом художественного объединения Poētiskais Robotisms под названием "Временная лода Саркандаугавы".
Музыкальные парки Риги
Летняя программа "Рижское лето" продолжает радовать жителей города концертами под открытым небом.
5 августа в парке Дзегужкалнс сезон откроет певица Linda Leen. В программе прозвучат любимые песни из разных периодов ее творчества, а также новые композиции из мини-альбомной трилогии WAVES.
6 августа в парке дворца культуры "Зиемельблазма" состоится концерт "Заряди себя танцем". Музыканты Rahu принесут на сцену энергию акустических инструментов и сочетание блюза, фолка и народных танцев, а Nielslens Lielsliens пригласит зрителей в мир историй и танцев.
7 августа сцена Верманского сада примет музыкальное объединение Diskopauls, созданное с благословения маэстро Раймонда Паулса. Обновленная программа посвящена 90-летию композитора.
К солистам Элзе Розентале и Микелю Путниню присоединится Айя Витолиня, а вместе с опытными музыкантами группа обещает настоящий праздник диско и танцев — от первой песни до финальных аккордов.
Праздник Левого берега 2026
1 августа в столице прошел праздник Левого берега, пригласивший рижан и гостей города по-новому открыть для себя Ригу.