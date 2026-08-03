Правый берег Даугавы и "Бунтующая Рига" среди главных событий к 825-летию города

Особым событием станет "Большая викторина Гризинькалнса", где команды друзей и семьи смогут проверить свои знания о районе. Также посетителей ждут спектакль Театра Гертруды "Это все, что мы можем", поэтические чтения о Риге прошлого и настоящего и возможность поделиться собственными историями о районе.