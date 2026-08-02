Замок Яунмоку приглашает на красочный праздник в честь своего 125-летия

В этом году праздник будет особенным - посетители отметят 125-летие здания замка и парка, созданных по проекту выдающегося архитектора Вильгельма Бокслафа. Кроме того, особое внимание будет уделено возрождению Лесного музея под девизом "Новое дыхание Лесному музею!".