Замок Яунмоку приглашает на красочный праздник в честь своего 125-летия
Замок Яунмоку приглашает на красочный Праздник сада, который пройдет 22 августа с 10.00 до 18.00.
В этом году праздник будет особенным - посетители отметят 125-летие здания замка и парка, созданных по проекту выдающегося архитектора Вильгельма Бокслафа. Кроме того, особое внимание будет уделено возрождению Лесного музея под девизом "Новое дыхание Лесному музею!".
Гостей ждет разнообразная программа, объединяющая историю охотничьего замка, знакомство с природой и культурные мероприятия. Взрослые и дети смогут принять участие в экскурсиях, узнать больше о саде и истории замка, а также послушать концерты старинной музыки и произведений латвийских композиторов.
Одним из главных событий станет открытие таблички "Памятник культуры" на фасаде замка в 13.00. Праздничную атмосферу дополнят конкурсы цветочных композиций и юбилейных тортов. Имена победителей объявят во время торжественной церемонии.