Tommy Cash, Hardwell и Alan Walker: в Лиепае продолжается Summer Sound, назначены дополнительные поезда
Во второй день фестиваля Summer Sound в Лиепае на сцену выйдет один из самых обсуждаемых артистов Европы - эстонский рэпер Tommy Cash. Из-за наплыва гостей Vivi назначил дополнительные поезда между Ригой и Лиепаей и усилил меры безопасности.
В субботу на пляже Лиепаи продолжается музыкальный фестиваль Summer Sound, который в этом году проходит уже в 14-й раз. Одним из главных событий второго дня станет выступление эстонского рэпера, продюсера и художника Томми Кэша.
Широкую известность артист получил после участия в конкурсе "Евровидение", где в прошлом году представлял Эстонию с песней "Espresso Macchiato". Композиция стала одной из самых прослушиваемых песен конкурса. За годы карьеры Томми Кэш сотрудничал с такими исполнителями, как Charli XCX, Diplo, Bones и bbno$, а также выступал на крупных международных фестивалях, включая Glastonbury, Sziget и Roskilde.
Кроме него, на сценах Summer Sound сегодня выступят латвийские музыканты Олга Раецка с группой Pērle, Роберт Гобзиньш, группы Pirmais kurss, Oranžās brīvdienas, дуэт Čipsis un Dullais, а также Gapoljeri, B Optimist, Pidari, Zōna, Voiceks Voiska, Raum, Vultura и другие исполнители.
Среди главных международных гостей фестиваля в этом году также заявлены Hardwell из Нидерландов, норвежский диджей Alan Walker, британский дуэт Sigma и американская группа Gogol Bordello. На фестивале также выступают Bermudu divstūris, Singapūras satīns, рэперы Ansis и Deniss, группа Tautumeitas, шоу Ралфа Эйланда The Big Bad Hit Show, Very Cool People вместе с Жоржем Сиксной и рэпером Озолсом.
Фестиваль Summer Sound в Лиепае (5 августа 2023 года)
В Лиепае проходит пляжный фестиваль Summer Sound.
В связи с ожидаемым большим количеством посетителей компания Pasažieru vilciens (бренд Vivi) назначила дополнительные поезда по маршруту Рига - Лиепая. Дополнительный рейс из Риги отправится сегодня в 13:55 и прибудет в Лиепаю в 17:11.
Обратные дополнительные рейсы из Лиепаи в Ригу запланированы на сегодня с отправлением в 17:55 (прибытие в 21:10), а также в воскресенье, 2 августа, с отправлением в 13:25 и прибытием в столицу в 16:51.
Количество билетов на дополнительные рейсы ограничено, при этом всем пассажирам гарантированы сидячие места. Поезда будут делать остановки в Торнякалнсе, Олайне, Елгаве, Добеле, Бикстах, Салдусе и Скрунде.
Перевозчик также сообщил, что в дополнительных рейсах, а также на ночных поездах будет усилено присутствие сотрудников охраны.