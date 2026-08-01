Tommy Cash, Hardwell и Alan Walker: в Лиепае продолжается Summer Sound, назначены дополнительные поезда

Широкую известность артист получил после участия в конкурсе "Евровидение", где в прошлом году представлял Эстонию с песней "Espresso Macchiato". Композиция стала одной из самых прослушиваемых песен конкурса. За годы карьеры Томми Кэш сотрудничал с такими исполнителями, как Charli XCX, Diplo, Bones и bbno$, а также выступал на крупных международных фестивалях, включая Glastonbury, Sziget и Roskilde.