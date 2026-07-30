Латвийский фильм "ALLEGRO MODERATO" покажут в Юрмале после международного успеха
5 августа в камерном театре FABRICA в Юрмале состоятся два специальных показа короткометражной кинооперы "ALLEGRO MODERATO". Фильм, созданный в Латвии, недавно получил награду Silver Award как лучший драматический фильм года на фестивале Independent Shorts Awards в Лос-Анджелесе (США).
Показы пройдут в историческом здании XIX века по адресу: улица Блауманя, 22. После каждого сеанса зрителей ждёт камерный концерт солистки Латвийской Национальной оперы, сопрано Инны Клочко, исполнившей одну из главных ролей в фильме.
Всего состоятся два показа — в 18:30 и 20:30. Количество мест ограничено: на каждый сеанс смогут попасть только 40 зрителей.
История о памяти, любви и силе искусства
"ALLEGRO MODERATO" — новая работа французского режиссера Марии де Валюкофф, театрального и кинорежиссёра, актрисы и педагога, которая сегодня работает в Париже.
Это музыкальная кинофантазия о памяти, любви и силе искусства, которое помогает людям оставаться близкими даже тогда, когда привычные способы общения становятся невозможными.
Главная героиня фильма — оперная певица, чья мать постепенно теряет память. Столкнувшись с этой болезненной реальностью, она находит убежище в мире музыки, воображения и фантазии, где границы между действительностью и иллюзией начинают стираться.
"Каково жить в воображаемом мире, в который может уйти художник? Возможно, там люди способны общаться друг с другом, а творчество становится своеобразным туннелем, соединяющим разные миры", — рассказывает режиссер Мария де Валюкофф об идее фильма.
Кино продолжится музыкой
Особым событием вечера станет выступление Инны Клочко — лауреатки международных конкурсов и солистки Латвийской Национальной оперы. В ее исполнении прозвучат арии из опер Джакомо Пуччини, продолжая музыкальную линию истории, рассказанной на экране.
Автор сценария и режиссер: Мария де Валюкофф.
Звукорежиссер-постановщик: Александр Войцеховский.
В ролях: Инна Клочко, Мария де Валюкофф.