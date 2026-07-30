Загадочный EsDeeKid впервые приедет в Латвию с концертом в Palladium
EsDeeKid, один из самых обсуждаемых новых артистов британской хип-хоп сцены, объявил мировой концертный тур Council House Rat Tour. В рамках тура рэпер впервые выступит в Латвии — концерт состоится 12 ноября в зале Palladium Riga.
За короткое время EsDeeKid стал одним из самых обсуждаемых новых артистов Великобритании. Следуя собственному творческому видению, он создал уникальную музыкальную вселенную, объединяющую звук, визуальный стиль и сторителлинг. Его подход помог сформировать преданную аудиторию поклонников, которая превратилась в глобальное сообщество.
За карьеру EsDeeKid собрал более 2 миллиардов прослушиваний на стриминговых платформах и стал одним из самых заметных новых артистов своего поколения.
Успех дебютного альбома Rebel
Дебютный проект Rebel, выпущенный в июне 2025 года, стал одним из самых заметных рэп-релизов последних лет. Альбом занял 23-е место в чарте Billboard 200 и 8-е место в официальном британском альбомном чарте.
Релиз принес EsDeeKid три хита, вошедших в британский Топ-20, несколько попаданий в Billboard Hot 100, номинацию на премию BRIT Awards в категории "Лучший прорыв года", а также успешные концерты на трех континентах.
Только на выступления в Лос-Анджелесе в онлайн-очереди за билетами находились более 27 000 человек.
Council House Rat Tour — новый этап карьеры
Путь EsDeeKid — от первых записей в квартире в Ливерпуле до масштабного тура из 50 концертов в США и Европе — стал отражением стремительного роста артиста.
Council House Rat Tour открывает новую главу в его карьере, сохраняя главные элементы, которые сделали его узнаваемым: оригинальное звучание, характерный стиль и энергию, завоевавшую внимание слушателей по всему миру.