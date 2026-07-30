Почти весь август в Риге будут звучать концерты под открытым небом - куда сходить

27 августа программу завершит масштабный концерт классической музыки "825 мелодичных мгновений". Симфонический оркестр и солисты выступят на главной сцене, а небольшие концерты также пройдут в ротонде и Чайном домике. В программе прозвучат вальсы, танго и другие произведения, подчеркивающие музыкальное наследие Риги.