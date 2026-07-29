Экстрим, драйв и головокружительные трюки захватят Сигулду на THRILL FEST 2026

"Каждый день в крытом скейтпарке KLIKK мы помогаем молодежи развивать свои навыки и видим, насколько важно создавать новые традиции. Фестиваль в Сигулде станет местом встречи всей экстремальной спортивной сообщества, даст молодым спортсменам возможность попробовать себя в соревнованиях и вдохновит еще больше людей выбрать активный образ жизни".