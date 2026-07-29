Экстрим, драйв и головокружительные трюки захватят Сигулду на THRILL FEST 2026
8 августа в скейтпарке Сигулды впервые пройдет фестиваль THRILL FEST 2026. Лучшие райдеры, соревнования по BMX, скейтбордингу, самокатам и роллер-спорту, а также семейные развлечения превратят этот день в настоящий праздник экстрима.
Главная цель фестиваля — заинтересовать детей, подростков и взрослых активным образом жизни, познакомить их с экстремальными видами спорта и привлечь в это сообщество. Организаторы надеются, что THRILL FEST станет ежегодной традицией и одной из главных встреч любителей экстрима в Латвии.
Команда компании KLIKK Adventure отмечает:
"Каждый день в крытом скейтпарке KLIKK мы помогаем молодежи развивать свои навыки и видим, насколько важно создавать новые традиции. Фестиваль в Сигулде станет местом встречи всей экстремальной спортивной сообщества, даст молодым спортсменам возможность попробовать себя в соревнованиях и вдохновит еще больше людей выбрать активный образ жизни".
К участию приглашаются спортсмены любого уровня подготовки — от новичков до опытных райдеров. В программе соревнования по BMX/MTB, скейтбордингу, трюковым самокатам и роллер-спорту, а также показательные выступления и другие активности. Программа мероприятия может быть дополнена.
Фестиваль пройдет с 09:00 до 16:30. Для гостей будут работать фуд-корт, палатка Молодежного центра Mērķis, площадки партнеров и семейные развлечения.
Регистрация участников уже открыта. Подробная программа и форма регистрации доступны на сайтах www.skeitparkafestivals.lv и www.klikk.lv.
Участникам младше 18 лет необходимо письменное согласие родителей или законного представителя.
Вход для зрителей бесплатный.