В Риге откроется необычный Миниатюрный дом с крошечными мирами в масштабе 1:12
3 августа в Риге по адресу улица Майя, 18, откроется познавательный центр миниатюрного искусства Миниатюрный дом. Посетители смогут увидеть тематические миниатюрные миры, созданные в масштабе 1:12. Для широкой публики центр начнет работать с 5 августа.
Миниатюрный дом станет новой площадкой социального предприятия Small Stuff. Экспозиция будет состоять из нескольких тематических пространств, среди которых лесные, сказочные и профессиональные интерьеры. Каждая комната получит собственное оформление и историю.
Все экспонаты и детали интерьера созданы вручную с особым вниманием к мелочам, чтобы посетители могли постепенно погрузиться в мир миниатюр.
Small Stuff - семейное предприятие, которое создали Яна Бриеде и Эдгар Бриедис. Авторы проекта занимаются изготовлением миниатюр, проводят творческие мастерские, лагеря и другие мероприятия.
Помимо готовых работ, посетители смогут познакомиться с материалами, которые используются при создании миниатюр, и узнать больше об этом пока не слишком распространенном в Латвии виде искусства.
Официальное открытие состоится 3 августа, а для всех желающих Миниатюрный дом будет доступен с 5 августа.