В Риге откроется необычный Миниатюрный дом с крошечными мирами в масштабе 1:12
Фото: пресс-фото
В Риге откроют Миниатюрный дом, где каждая крошечная деталь создана вручную.
Афиша Латвии

В Риге откроется необычный Миниатюрный дом с крошечными мирами в масштабе 1:12

Отдел Lifestyle

Otkrito.lv

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3 августа в Риге по адресу улица Майя, 18, откроется познавательный центр миниатюрного искусства Миниатюрный дом. Посетители смогут увидеть тематические миниатюрные миры, созданные в масштабе 1:12. Для широкой публики центр начнет работать с 5 августа.

Миниатюрный дом станет новой площадкой социального предприятия Small Stuff. Экспозиция будет состоять из нескольких тематических пространств, среди которых лесные, сказочные и профессиональные интерьеры. Каждая комната получит собственное оформление и историю.

Фото: пресс-фото
В Риге покажут лесные, сказочные и другие миры, уменьшенные в 12 раз.
В Риге покажут лесные, сказочные и другие миры, уменьшенные в 12 раз.

Все экспонаты и детали интерьера созданы вручную с особым вниманием к мелочам, чтобы посетители могли постепенно погрузиться в мир миниатюр.

Small Stuff - семейное предприятие, которое создали Яна Бриеде и Эдгар Бриедис. Авторы проекта занимаются изготовлением миниатюр, проводят творческие мастерские, лагеря и другие мероприятия.

Помимо готовых работ, посетители смогут познакомиться с материалами, которые используются при создании миниатюр, и узнать больше об этом пока не слишком распространенном в Латвии виде искусства.

Официальное открытие состоится 3 августа, а для всех желающих Миниатюрный дом будет доступен с 5 августа.

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