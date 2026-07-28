Не на скорость, а ради эмоций! Как в августе пройдет Цветной забег в Юрмале

На пятикилометровой трассе оборудуют четыре цветные зоны - оранжевую, красную, зеленую и синюю, а также отдельную пенную точку. На каждом километре участников будут осыпать цветным порошком. Организаторы подчеркивают, что используется лицензированный натуральный пищевой краситель, безопасный для людей и окружающей среды.