Не на скорость, а ради эмоций! Как в августе пройдет Цветной забег в Юрмале
23 августа в парке Каугури в Юрмале в 11-й раз пройдет международный Цветной забег - одно из самых ярких летних спортивно-развлекательных мероприятий в Балтии. Участникам предложат пятикилометровую дистанцию с музыкой, цветными зонами и праздничной атмосферой.
Забег пройдет в формате популярного международного проекта The Color Run. Принять участие смогут люди любого возраста и уровня физической подготовки. Дистанцию разрешается преодолеть бегом, пешком, танцуя или с палками для скандинавской ходьбы - главным считается не результат, а участие.
Перед основным стартом состоятся отдельные забеги для детей. Также в программе запланированы мастер-классы по зумбе, которые проведут тренеры из стран Балтии.
Цветной забег в Юрмале в 2023 году
В воскресенье, 20 августа, в Каугури уже восьмой раз подряд прошел международный The Color Run Jurmala, участники которого смогли окунуться ...
На пятикилометровой трассе оборудуют четыре цветные зоны - оранжевую, красную, зеленую и синюю, а также отдельную пенную точку. На каждом километре участников будут осыпать цветным порошком. Организаторы подчеркивают, что используется лицензированный натуральный пищевой краситель, безопасный для людей и окружающей среды.
Участникам советуют выбрать белую одежду, на которой цветной порошок будет выглядеть особенно заметно. Во время мероприятия будут работать фотографы, а снимки и видеозаписи позднее опубликуют на сайте организаторов.
В парке Каугури также откроются детская площадка, зона уличной еды, фотозона и площадки с развлечениями и призами. На центральной сцене обещают музыкальный сюрприз.
Забег пройдет в парке Каугури по адресу улица Маза Нометню, 1. Предварительная регистрация и продажа специальных футболок открыты до 19 августа. Получить стартовые номера можно будет 21 и 22 августа на экспостенде в торговом центре Rīga Plaza.