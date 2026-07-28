Не на скорость, а ради эмоций! Как в августе пройдет Цветной забег в Юрмале
Фото: LETA
Участников Красочного забега в Юрмале осыплют красками на каждом километре.
Афиша Латвии

Не на скорость, а ради эмоций! Как в августе пройдет Цветной забег в Юрмале

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23 августа в парке Каугури в Юрмале в 11-й раз пройдет международный Цветной забег - одно из самых ярких летних спортивно-развлекательных мероприятий в Балтии. Участникам предложат пятикилометровую дистанцию с музыкой, цветными зонами и праздничной атмосферой.

Забег пройдет в формате популярного международного проекта The Color Run. Принять участие смогут люди любого возраста и уровня физической подготовки. Дистанцию разрешается преодолеть бегом, пешком, танцуя или с палками для скандинавской ходьбы - главным считается не результат, а участие.

Перед основным стартом состоятся отдельные забеги для детей. Также в программе запланированы мастер-классы по зумбе, которые проведут тренеры из стран Балтии.

Цветной забег в Юрмале в 2023 году

В воскресенье, 20 августа, в Каугури уже восьмой раз подряд прошел международный The Color Run Jurmala, участники которого смогли окунуться ...

На пятикилометровой трассе оборудуют четыре цветные зоны - оранжевую, красную, зеленую и синюю, а также отдельную пенную точку. На каждом километре участников будут осыпать цветным порошком. Организаторы подчеркивают, что используется лицензированный натуральный пищевой краситель, безопасный для людей и окружающей среды.

Участникам советуют выбрать белую одежду, на которой цветной порошок будет выглядеть особенно заметно. Во время мероприятия будут работать фотографы, а снимки и видеозаписи позднее опубликуют на сайте организаторов.

В парке Каугури также откроются детская площадка, зона уличной еды, фотозона и площадки с развлечениями и призами. На центральной сцене обещают музыкальный сюрприз.

Забег пройдет в парке Каугури по адресу улица Маза Нометню, 1. Предварительная регистрация и продажа специальных футболок открыты до 19 августа. Получить стартовые номера можно будет 21 и 22 августа на экспостенде в торговом центре Rīga Plaza.

Более подробная информация доступна здесь.

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