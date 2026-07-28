В Вентспилсе создадут гигантские цветочные картины - участвуют команды из шести стран
В рамках Праздника Вентспилса с 31 июля по 2 августа парк Ренькя приглашает жителей и гостей города провести спокойную и красивую субботу среди цветов, музыки и дизайна.
В программу возвращается Международный фестиваль цветочных ковров. В этом году флористические композиции будут выполнены в вертикальном формате, а темой фестиваля станут "Цветы солнца". Участие примут 22 команды из шести стран.
Суббота начнется с утренней разминки вместе с преподавателем Латвийской академии культуры Ритой Луриней.
С 11.00 до 19.00 в парке будет работать Балтийский рынок дизайна, где можно будет познакомиться с работами дизайнеров из стран Балтии и приобрести их изделия.
Для тех, кто захочет отдохнуть от праздничной суеты, откроются пространство для медитации, зона баланса мозга RIGABRAIN и бар безалкогольных коктейлей.
В течение дня в парке пройдет музыкальная программа. В 12.30 выступит родившийся в Панаме музыкант Charlie Vas, в 14.00 - певица Atvara, представлявшая Латвию на конкурсе "Евровидение", в 16.00 - вентспилсская этноджазовая группа MǬ.
В 17.30 сыграет коклеистка Лаура Дрезиня, а в 18.00 программу завершат учащиеся Вентспилсской музыкальной средней школы Даниэлс Балковскис и Робертс Барканс.
Ранее Otkrito.lv сообщал, что с 31 июля по 2 августа Вентспилс будет отмечать 736-летие города. В этом году праздник пройдет под девизом Saules pilnas dienas - Дни, полные солнца. В программе - праздничное шествие, концерты, ярмарки, фестиваль цветочных ковров, спортивные соревнования, развлечения для детей, ночные мероприятия и большой финальный концерт.