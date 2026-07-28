Концерты, велозаезд и лазерное шоу - Алуксне готовится к городскому празднику
С 30 июля по 2 августа в Алуксне пройдут городские праздники под девизом "Подключись к Алуксне!". В течение четырех дней жителей и гостей ждут концерты, спортивные соревнования, ярмарка ремесленников, развлечения для детей, велозаезд и вечерние шоу.
В четверг, 30 июля, состоится традиционный заезд украшенных огнями велосипедов, экстремальное велошоу, детский спектакль и вечерняя программа с участием группы Svērte и DJ ED Veto.
В пятницу пройдут соревнования по баскетболу 3x3, джазовый концерт, выступление Микса Галвановскиса и группы Laika upe. С 23.00 до 1.00 в парке Новой усадьбы можно будет увидеть музыкальное лазерное шоу.
Самая насыщенная программа запланирована на субботу. У Новой усадьбы откроется ярмарка ремесленников и домашних производителей, состоятся спортивные мероприятия, соревнования Pump Track, творческие мастерские и детская пенная вечеринка.
Вечером на эстраде Пилссала пройдет "Легендарная ночь в Алуксне 2026". На сцену выйдут группы BET BET и Apvedceļš, Fiņķis, Kapteinis Reinis и DJ Roberts Lejasmeijers.
В воскресенье на Большом и Малом кладбищах Алуксне состоятся традиционные праздники кладбищ. Завершит программу концерт на берегу озера в Темплькалнсе.
Во время праздников в городе введут ограничения движения. 2 августа с 9.00 до 15.00 между автовокзалом и кладбищем будут курсировать дополнительные бесплатные автобусы.