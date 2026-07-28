В Бауске пройдет крупнейший этап сезона по автокроссу с рекордными 135 участниками
1 и 2 августа на трассе Mūsa Raceland в Бауске пройдет четвертый этап чемпионата и Кубка Латвии по автокроссу. На старт выйдут 135 спортсменов - это рекордное количество участников в нынешнем сезоне.
В соревнованиях примут участие гонщики из Латвии, Литвы и Эстонии. Заезды пройдут в 12 классах легковых автомобилей и багги.
Одним из главных событий этапа станет возвращение Тома Димитерса. На предыдущих соревнованиях в Пилскалны он попал в тяжелую аварию, после которой его автомобиль был почти полностью уничтожен. Команда менее чем за две недели восстановила машину.
"Главная цель в Бауске - доехать до финиша и насладиться тем, что после такой тяжелой аварии мы снова вернулись на трассу. Это уже будет нашей победой", - рассказал Димитерс.
Интрига сохраняется сразу в нескольких классах. В Junior Xtreme Клавс Жвагинс и Эмилс Мирошникс набрали одинаковое количество очков, а в Xtreme AX лидера Райво Яниса Бейербахса и прошлогоднего чемпиона Роберта Чакурса разделяет всего одно очко.
Самым многочисленным среди классов легковых автомобилей станет класс 2000, где заявлены 19 спортсменов. В детских классах Mini Bagiji выступят в общей сложности 30 юных гонщиков. Соревнования пройдут на обновленной трассе. Здесь отремонтировали трибуны, благоустроили территорию и улучшили условия для зрителей.
В субботу, 1 августа, состоятся тренировки и первые квалификационные заезды. В воскресенье, 2 августа, пройдут оставшиеся квалификации и финалы. Начало финальных заездов - в 14.00, награждение победителей - в 18.00.