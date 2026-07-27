В Цесисе состоится единственный в Латвии полностью бесплатный фестиваль современного цирка

1 августа в Цесисе пройдет международный фестиваль современного цирка и уличного искусства MOOOVE. Уже в восьмой раз он предложит жителям и гостям города насыщенную и доступную художественную программу на городских улицах и во дворе арт-пространства MALA на улице Ленчу, 11.