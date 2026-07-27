В Цесисе состоится единственный в Латвии полностью бесплатный фестиваль современного цирка
1 августа Цесис вновь станет столицей современного цирка. Международный фестиваль MOOOVE, который пройдет уже в восьмой раз, предложит зрителям бесплатные выступления артистов из шести стран, огненное шоу, представление с мыльными пузырями, акробатику, мастер-классы и развлечения для всей семьи.
1 августа в Цесисе пройдет международный фестиваль современного цирка и уличного искусства MOOOVE. Уже в восьмой раз он предложит жителям и гостям города насыщенную и доступную художественную программу на городских улицах и во дворе арт-пространства MALA на улице Ленчу, 11.
Цель фестиваля - развивать культуру современного цирка в Латвии, а также укреплять чувство общности и принадлежности, обращаясь к разным группам общества с помощью универсального языка циркового искусства.
Программа фестиваля отличается международным и инклюзивным подходом. В этом году в Цесис приедут артисты из Латвии, Италии, Литвы, Аргентины, Германии и Ирландии. Зрителей ждут представления и творческие мастерские.
В дневную и вечернюю программу войдут:
- клоун Cronopio;
- акробатическое и танцевальное представление Where Do I Connect? в исполнении Адриана Карло Бибиано и Джюгаса Кунсманаса из Литвы;
- шоу мыльных пузырей Man in Bubble от Bubble on Circus из Италии;
- представление современного цирка TUNNEL от Hippana Maleta из Германии и Ирландии;
- огненное шоу Soul of Flames из Латвии;
- мастерские для пожилых людей, людей с инвалидностью, детей и молодежи;
- детская дискотека и блошиный рынок.
MOOOVE является одним из двух фестивалей современного цирка в Латвии наряду с Re Rīga и единственным, который полностью бесплатен для зрителей. Особое внимание к доступности искусства и проведению культурных событий за пределами столицы делает фестиваль важной частью культурной жизни Латвии.
Фестиваль MOOOVE организует общество MALA, которое за последние 12 лет стало одним из значимых творческих центров Видземе и предлагает одну из самых разнообразных культурных программ в регионе.
Дневная программа пройдет в Цесисе в арт-пространстве MALA на улице Ленчу, 11, с 12:00 до 16:00, а также на улице Ригас между аптекой Benu и заведением Vecpilsētas kebabs с 15:00 до 16:30.
Вечерняя программа состоится в арт-пространстве MALA на улице Ленчу, 11, с 19:30 до 22:00.