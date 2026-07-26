На праздник успеют все.
Афиша Латвии
Сегодня 21:37
К празднику в Аглоне назначены дополнительные поезда
В связи с праздником Успения Пресвятой Девы Марии в Аглоне 14 и 15 августа внесены изменения в расписание движения железнодорожного транспорта.
В связи с праздником Успения Пресвятой Девы Марии в Аглоне 14 и 15 августа внесены изменения в расписание движения железнодорожного транспорта по маршруту Рига — Даугавпилс:
- 14 августа 2026 года назначен поезд №726 в 14:01 из Риги до Аглоны (в Ливаны в 16:06);
- 15 августа 2026 года назначен поезд №725 в 15:30 из Аглоны до Риги (в Ливаны в 16:58).