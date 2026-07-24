Рига начинает праздновать 825-летие: в парке Узварас пройдет масштабный фестиваль
Месяц празднования 825-летия Риги начнется с одного из крупнейших городских событий этого лета. 1 августа с 12:00 до 23:00 в парке Узварас пройдет Праздник левого берега.
В течение всего дня посетителей ждут концерты, перформансы, научные эксперименты, спортивные мероприятия, творческие мастерские и обширная познавательная программа. Кульминацией вечера станет ранее не представленный концертный проект GUSTAVO и оркестра Rīga. Самые известные композиции Густаво впервые прозвучат в специально созданных аранжировках для духового оркестра.
Музыкальная программа начнется уже в первой половине дня. На сцене выступят представители нового поколения латвийских музыкантов Laiki, GAISAA, Idille, а также Роберт Пейчс с группой. Артисты представят разные направления современной латвийской музыки - от инди и альтернативного рока до поп-музыки.
В 19:30 на сцену выйдет Айя Андреева, а в 21:30 начнется совместный концерт GUSTAVO и оркестра Rīga, в котором энергия хип-хопа соединится с масштабным звучанием духовых инструментов.
В парке откроются более 40 познавательных и творческих площадок
На всей территории парка будут работать более 40 площадок, где посетители смогут участвовать в мастерских, научных экспериментах, интерактивных играх и других мероприятиях.
Программу подготовят общества рижских микрорайонов, культурные организации и партнеры мероприятия. Среди них - Рижский технический университет, Latvijas Valsts meži, Европейское движение в Латвии, Латвийская национальная библиотека, CSDD, Латвийский железнодорожный музей, Latvijas Pasts, Swedbank, Высшая школа бизнеса Turība, Клиническая университетская больница имени Паула Страдиня, Детская клиническая университетская больница и Латвийский олимпийский комитет.
В зоне перформансов театр объединится с искусством движения, электронной музыкой и наукой. В программу войдут спектакль Цесисского малого театра Ūdens ceļš, научные шоу центра AHHAA, перформанс BUTŌ Lab Femina Vas Hermeticum и экспериментальное выступление исполнительницы электронной музыки Waterflower.
Любителей спорта ждут BMX, скейтбординг и мастер-классы
В скейт-парке состоятся показательные выступления и мастер-классы профессиональных BMX-райдеров, скейтбордистов, роллеров и самокатчиков. Посетители смогут опробовать спортивный инвентарь, освоить новые навыки под руководством профессионалов и принять участие в новой активности этого года - мини-соревнованиях по фингербордингу.
Спортивную программу представят Нилс Янсонс, Артурс Богдановичс, Лаурис Гулбис и Давис Стумбергс. Вести мероприятия будет Эйнарс Ланцманис.
В Риге выберут лучшего участника чемпионата уличной еды
В зоне питания пройдет латвийский этап European Street Food Awards. За право представить Латвию в финале конкурса в Германии будут бороться 15 сильнейших отечественных проектов уличной еды.
Гостям предложат разнообразные блюда, дегустации и возможность проголосовать за своего фаворита. Победитель зрительского голосования получит награду People's Choice.
Посетителям предложат получить Паспорт Риги
Во время праздника жители и гости столицы смогут принять участие в приключении, посвященном знакомству с Ригой. В информационном пункте можно будет получить Паспорт Риги - путеводитель по трем тематическим маршрутам, проходящим через парк Узварас.
Участвуя в мероприятиях и собрав не менее пяти символических ключей Риги, посетители смогут присоединиться к созданию общего художественного объекта "Открытая Рига".
В течение всего дня мероприятие будет вести Юрис Козловскис. Он поможет гостям включиться в программу при помощи юмора, импровизации и активного общения.