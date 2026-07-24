Рига начинает праздновать 825-летие: в парке Узварас пройдет масштабный фестиваль

Музыкальная программа начнется уже в первой половине дня. На сцене выступят представители нового поколения латвийских музыкантов Laiki, GAISAA, Idille, а также Роберт Пейчс с группой. Артисты представят разные направления современной латвийской музыки - от инди и альтернативного рока до поп-музыки.