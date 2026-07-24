Во время Праздника города в Вентспилсе пройдут бесплатные экскурсии на трех языках

Бесплатные экскурсии во время Праздника города проводятся с 2024 года и уже стали традицией. Каждый год они собирают как туристов, так и самих жителей, желающих заново открыть для себя Вентспилс, его историю, культурное наследие и меняющуюся городскую среду.