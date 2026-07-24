Во время Праздника города в Вентспилсе пройдут бесплатные экскурсии на трех языках
В пятницу, 31 июля, во время Праздника города все желающие смогут бесплатно принять участие в экскурсиях, посвященных истории и архитектуре Вентспилса, новым объектам городской среды и главным достопримечательностям.
Экскурсии организует Вентспилсский туристический информационный центр совместно с городскими гидами. Их цель - познакомить гостей с культурным и историческим наследием Вентспилса.
Двухчасовые экскурсии пройдут 31 июля с 17:00 до 19:00 на латышском, английском и русском языках. Участие бесплатное, однако количество мест ограничено, поэтому необходимо зарегистрироваться заранее.
В этом году маршрут начнется возле нового объекта городской среды на улице Дарзу, 6, посвященного уроженцу Вентспилса, первому латышскому адмиралу Теодору Спаде.
Затем участники пройдут по променаду улицы Остас до настенной росписи, посвященной Кришьянису Валдемару. По пути гиды расскажут об истории порта и связанных с ней объектах - гребном винте, буях и причальных тумбах.
Экскурсанты также посетят район Остгалс, узнают больше о выдающемся ливском поэте и деятеле культуры Янисе Принцисе, которого считают одним из основателей этого района, а также увидят места, связанные с детством Теодорса Спаде и морской историей Вентспилса.
Экскурсия завершится на Большой площади возле амфитеатра концертного зала Latvija. После этого участники смогут продолжить знакомство с праздничной программой и посмотреть церемонию вручения Большой награды Вентспилса.
Бесплатные экскурсии во время Праздника города проводятся с 2024 года и уже стали традицией. Каждый год они собирают как туристов, так и самих жителей, желающих заново открыть для себя Вентспилс, его историю, культурное наследие и меняющуюся городскую среду.