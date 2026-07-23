В Старой Риге устроят 12-часовой праздник с концертами и танцами

На сцене у Шведских ворот выступят мастер сырных тортов XANTIKVARIĀTS, группа BUKTE, которая поможет найти "свое пиво", а также бесшабашные нарушители границ из ATHODI BRĪNUMZEMĒ. Полный список артистов пока не раскрыт — организаторы обещают еще яркие музыкальные дополнения к программе.