В Старой Риге устроят 12-часовой праздник с концертами и танцами
Фото: пресс-фото
Старую Ригу ждет яркая суббота с концертами, ярмаркой и сюрпризами.
Афиша Латвии

В Старой Риге устроят 12-часовой праздник с концертами и танцами

Отдел Lifestyle

Otkrito.lv

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19 сентября с 11:00 до 23:00 историческая улица Алдару в Старой Риге станет центром осеннего праздника. В программе — выступления латвийских музыкантов, ярмарка домашних производителей и мастеров, активности, конкурсы и множество сюрпризов.

На сцене у Шведских ворот выступят мастер сырных тортов XANTIKVARIĀTS, группа BUKTE, которая поможет найти "свое пиво", а также бесшабашные нарушители границ из ATHODI BRĪNUMZEMĒ. Полный список артистов пока не раскрыт — организаторы обещают еще яркие музыкальные дополнения к программе.

Помимо сценических выступлений, один из переулков улицы Алдару превратится в открытую танцевальную площадку. Гостей ждет особая вечеринка Silent Disco, где каждый сможет танцевать под любимые ритмы в необычном формате.

За освежающие напитки и праздничное настроение в течение всего дня будут отвечать уличные бары, созданные организаторами мероприятия — Ezītis Miglā, Garāža и FOB.

Ранее Otkrito.lv сообщал, что в этот же день в Старой Риге пройдет красочный "Фестиваль Старой Риги. Бабье лето", который соберет жителей и гостей столицы и подарит городу особую праздничную атмосферу.

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Ezītis miglāАлдаруРигаСтарая РигаOtkrito.lv

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