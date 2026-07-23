В Старой Риге устроят 12-часовой праздник с концертами и танцами
19 сентября с 11:00 до 23:00 историческая улица Алдару в Старой Риге станет центром осеннего праздника. В программе — выступления латвийских музыкантов, ярмарка домашних производителей и мастеров, активности, конкурсы и множество сюрпризов.
На сцене у Шведских ворот выступят мастер сырных тортов XANTIKVARIĀTS, группа BUKTE, которая поможет найти "свое пиво", а также бесшабашные нарушители границ из ATHODI BRĪNUMZEMĒ. Полный список артистов пока не раскрыт — организаторы обещают еще яркие музыкальные дополнения к программе.
Помимо сценических выступлений, один из переулков улицы Алдару превратится в открытую танцевальную площадку. Гостей ждет особая вечеринка Silent Disco, где каждый сможет танцевать под любимые ритмы в необычном формате.
За освежающие напитки и праздничное настроение в течение всего дня будут отвечать уличные бары, созданные организаторами мероприятия — Ezītis Miglā, Garāža и FOB.
Ранее Otkrito.lv сообщал, что в этот же день в Старой Риге пройдет красочный "Фестиваль Старой Риги. Бабье лето", который соберет жителей и гостей столицы и подарит городу особую праздничную атмосферу.