Айзпуте отметит 778-летие трехдневным праздником с концертами и шествием

"778 — это для нас не просто число. Восьмерка, превращенная в знак бесконечности, символизирует вселенную, космос и непрерывное развитие. Это образ Айзпуте как города, который не ограничивается одной праздничной неделей, а обладает бесконечными возможностями. Здесь продолжают расти и сиять люди, традиции и творчество. Это город с глубокими корнями и широким взглядом в будущее. Поэтому в этом году мы приглашаем всех сиять вместе в своём звездном городе", — отмечают организаторы праздника.