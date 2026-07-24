Айзпуте отметит 778-летие трехдневным праздником с концертами и шествием
С 7 по 9 августа Айзпуте приглашает жителей и гостей города на традиционные городские праздники. В этом году их главная тема — "Айзпуте 778 — вместе сиять в своем звездном городе".
В течение трех дней город наполнится музыкой, спортом, выставками, творческими мастерскими, встречами, праздничным шествием и множеством других мероприятий. Организаторы приглашают жителей Айзпуте и гостей города вместе создать атмосферу настоящего праздника.
Основой визуального оформления и девиза нынешних торжеств стало число 778. Как рассказывают организаторы, идея появилась благодаря цифре 8, которая в перевернутом виде превращается в символ бесконечности.
"778 — это для нас не просто число. Восьмерка, превращенная в знак бесконечности, символизирует вселенную, космос и непрерывное развитие. Это образ Айзпуте как города, который не ограничивается одной праздничной неделей, а обладает бесконечными возможностями. Здесь продолжают расти и сиять люди, традиции и творчество. Это город с глубокими корнями и широким взглядом в будущее. Поэтому в этом году мы приглашаем всех сиять вместе в своём звездном городе", — отмечают организаторы праздника.
Праздничная программа создана благодаря сотрудничеству самоуправления Южнокурземского края, Айзпутского дома культуры, местных творческих пространств, общественных организаций, предпринимателей и активных жителей.
Помимо мероприятий, организованных муниципалитетом, свою часть программы подготовят и творческие пространства Айзпуте. Благодаря этому гостей ждет разнообразная программа для людей разных возрастов и интересов.
Музыка, концерты и главные события
Музыкальная программа начнется 7 августа на террасе Айзпутского центра творчества школьников. С 20:00 там выступят Агнесе Дзямко и Atvara.
8 августа главным местом празднования станет Айзпутская рыночная площадь. С 18:00 гостей ждут выступления Антры Стафецки и Ингара Вилюмса, группы ELPO, Катриня Диманта вместе с группой Zeltrači и Эрнестом Меденисом, а также легендарной группы Dzelzs Vilks. Вечер продолжится большой праздничной вечеринкой с группой 4KW и Янисом Наркеевицем, а также выступлением DJ Маркуса Ривы.
Завершатся праздничные дни 9 августа традиционным концертом камерного музыкального фестиваля "Римбениекс". В Айзпутском доме культуры выступит струнный квартет "Берчи".
Неотъемлемой частью праздника традиционно станет и праздничное шествие по улицам города.