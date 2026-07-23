Представители более 40 стран приедут в Ригу на международный слет Анонимных алкоголиков

"Неформальный дух Анонимных алкоголиков является очень важной частью нашего движения, - объясняет одна из организаторов слета Гунта. - Мы понимаем, что сами не являемся профессионалами или специалистами в области алкоголизма. Мы не претендуем на исключительные знания об этой проблеме. Мы просто обычные люди, которые испытали на себе последствия алкоголизма и теперь хотим рассказать другим, как нам удалось начать выздоравливать. Мы не лечим - мы помогаем друг другу".