Подруга Леди Гаги Lady Starlight станет главной звездой фестиваля UNDER в Риге

Lady Starlight - давняя подруга и одна из ключевых соратниц Леди Гаги на раннем этапе ее карьеры. Они познакомились в Нью-Йорке в 2007 году, когда Гага еще выступала в небольших клубах Нижнего Манхэттена. Вместе артистки создали шоу Lady Gaga and the Starlight Revue, в котором поп-песни Гаги сочетались с глэм-роком, хеви-металом, танцами и провокационными перформансами. В том же году они выступили на фестивале Lollapalooza, еще до выхода дебютного альбома Гаги The Fame. Lady Starlight также помогала будущей звезде с костюмами и заметно повлияла на формирование ее раннего сценического образа. Позже она неоднократно сопровождала Гагу в крупных мировых турах.