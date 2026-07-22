Подруга Леди Гаги Lady Starlight станет главной звездой фестиваля UNDER в Риге
Фестиваль электронной музыки и искусства UNDER возвращается в Ригу. В 2026 году событие пройдет 24-25 июля и объединит современных электронных музыкантов, диджеев, лайв-артистов и представителей креативной сцены.
Главными гостями фестиваля станут британский техно-продюсер Rene Wise и американская музыкантка и лайв-перформер Lady Starlight.
Rene Wise — один из заметных представителей современной техно-сцены Великобритании. Его музыка отличается гипнотическими ритмами, минималистичным звучанием и глубокими грувами. Артист выпускает музыку на известных техно-лейблах и регулярно выступает на ведущих площадках мира, среди которых Berghain, fabric и Bassiani.
Lady Starlight - давняя подруга и одна из ключевых соратниц Леди Гаги на раннем этапе ее карьеры. Они познакомились в Нью-Йорке в 2007 году, когда Гага еще выступала в небольших клубах Нижнего Манхэттена. Вместе артистки создали шоу Lady Gaga and the Starlight Revue, в котором поп-песни Гаги сочетались с глэм-роком, хеви-металом, танцами и провокационными перформансами. В том же году они выступили на фестивале Lollapalooza, еще до выхода дебютного альбома Гаги The Fame. Lady Starlight также помогала будущей звезде с костюмами и заметно повлияла на формирование ее раннего сценического образа. Позже она неоднократно сопровождала Гагу в крупных мировых турах.
Со временем Lady Starlight сосредоточилась на экспериментальной электронике и техно, сделав основой своих выступлений аналоговые и модульные синтезаторы. Она развивала совместный лайв-проект с британским техно-продюсером Surgeon, а также сотрудничала с немецким артистом Rødhåd. Их работа включала студийные записи и импровизационные живые выступления, построенные вокруг аппаратного звука и свободного взаимодействия музыкантов на сцене.
Дневная программа фестиваля пройдет на территории квартала Sporta 2. В ресторане Zefīrs выступят латвийские диджеи, среди которых Mixmaster Raitis, Esoniq и другие артисты с виниловыми сетами.
Посетителей также ждут бесплатные мастер-классы от компаний Erica Synths и Gamechanger Audio, дискуссии о современной электронной сцене с участием представителей Keyi Magazine, а также программы, посвященные музыке, технологиям и культуре.
Ночная часть фестиваля пройдет в концертном зале Spēlēt. Помимо выступлений Rene Wise и Lady Starlight, в программе — специальный кассетный сет южнокорейского диджея Marcus L, а также выступления представителей латвийской электронной сцены, включая Ksenia Kamikaza и Dmitry Puffin.
В программе также заявлены артисты из Италии, Турции, Великобритании и других стран. 24 июля программа будет посвящена диджейским выступлениям, а 25 июля акцент сделают на живых выступлениях, импровизации и работе с синтезаторами и электронными инструментами.