Pitbull выступит в Риге 29 июля: опубликована программа концерта и важные правила входа
29 июля на Большой эстраде Межапарка в Риге выступит Pitbull. Концерт полностью распродан, поэтому купить билеты на месте будет невозможно. Организаторы просят зрителей заранее проверить указанное в билете направление входа, загрузить билет на телефон и приехать в Межапарк заблаговременно.
Программа концерта
- 17.00 - открытие входов на Большую эстраду Межапарка
- 19.15 - выступление DJ Disko Drew
- 20.00 - выступление Lil Jon
- 21.10 - выступление Pitbull
- 22.55 - запланированное завершение концерта
Как попасть на территорию
Чтобы избежать больших очередей, поток зрителей разделят на два направления - A и B. Нужное направление и номер входа будут указаны на билете.
Организаторы просят не идти к ближайшему или привычному входу, а следовать указателям и информации в билете. Если зритель выберет неправильный вход, дорога на территорию концерта может занять больше времени.
Входы будут распределены следующим образом:
- A4 - для посетителей на инвалидных колясках, а также владельцев билетов Golden Circle A и Early Entry
- A5, A6 и A7 - для владельцев билетов в стоячую зону A
- вход 8 - для посетителей на инвалидных колясках и владельцев билетов Golden Platform / Area VIP
- B9 и B10 - для владельцев билетов в стоячую зону B
- B12 - для владельцев билетов Golden Circle B
На месте необходимо следовать указателям и инструкциям персонала.
Проверки и билеты
Из-за большого количества посетителей проверка билетов и личных вещей может занять дополнительное время. При входе также могут попросить предъявить удостоверение личности.
Если билет будет показан на телефоне, его следует заранее загрузить на устройство. На территории концерта интернет может работать с перебоями.
Для входа подойдет только действительный билет, приобретенный в сети Biļešu Serviss. Каждый цифровой и распечатанный билет содержит уникальный штрихкод, который можно использовать только один раз. Организаторы просят не публиковать билеты в социальных сетях и не пересылать их другим людям. Если штрихкод уже будет отсканирован, повторно попасть по этому билету на концерт не удастся.
Посещать концерт могут дети с четырех лет. Молодым людям младше 16 лет после 22.00 запрещено находиться в общественном месте без родителей или опекуна.
Как добраться до Межапарка
Зрителям советуют добираться до Большой эстрады пешком или на общественном транспорте. Количество парковочных мест в Межапарке и его окрестностях ограничено, а рядом с местом проведения концерта останавливаться и оставлять автомобиль будет запрещено.
В Межапарке будет доступно ограниченное количество платных парковочных мест примерно в километре от эстрады. Парковочный билет можно приобрести отдельно в сети Biļešu Serviss.
Доехать до концерта можно:
- на трамвае № 11
- на автобусах № 9 и № 48 до остановки Mežaparks/ZOO
- на поезде до станции Mangaļi
Перед концертом Rīgas satiksme организует дополнительные рейсы трамвая № 11 и автобуса № 48.
Дополнительные автобусы № 48 будут отправляться от остановки Rudens iela с 17.49 до 20.14. Трамвай № 11 от остановки Merķeļa iela будет ходить чаще с 16.50 до 20.17.
После концерта предусмотрены дополнительные рейсы трамвая № 11 из Межапарка в центр Риги и автобуса № 48 в сторону Плявниеков. Транспорт будет подаваться с учетом количества пассажиров, ориентировочно с 23.35.
Платной велопарковки на территории концерта и рядом с ней не будет.
Что рекомендуется взять с собой
Организаторы советуют взять дождевик, беруши и небольшую сумму наличными для более быстрой оплаты в отдельных торговых точках.
Детям младше 10 лет настоятельно рекомендуется использовать средства защиты слуха.
Что запрещено проносить на концерт
На территорию нельзя брать:
- оружие и средства самообороны
- взрывчатые, токсичные, ядовитые и резко пахнущие вещества
- легковоспламеняющиеся предметы и вещества
- зонты
- домашних животных
- аксессуары с острыми металлическими шипами и одежду, способную травмировать других людей
- профессиональную фото- и видеотехнику со сменными объективами
- палки для селфи
- лазерные устройства
- детские коляски
- сумки объемом более пяти литров
- любую еду и напитки, включая детское питание и детские напитки в любой упаковке
- другие предметы, которые организаторы могут посчитать опасными или мешающими проведению концерта
Полные правила и подробный список запрещенных предметов опубликованы на сайте концертного агентства FBI.
Как будет работать депозитная система
На всей территории концерта будут использоваться многоразовые стаканы. При покупке напитка за стакан потребуется заплатить депозит в размере одного евро.
После возврата стакана всю сумму перечислят обратно на банковскую карту. На территории оборудуют четыре пункта возврата.
Стакан можно сохранить и повторно использовать при покупке следующего напитка. После этого его необходимо отнести в один из пунктов приема, где депозит вернут на карту.
Зрители также смогут отказаться от возврата денег и пожертвовать депозит инициативе Music Saves Ukraine. Она помогает восстанавливать музыкальные и художественные школы Украины, пострадавшие от войны. Для сбора пожертвований на территории концерта установят семь специальных пунктов.
Карта территории будет опубликована на сайте концертного агентства FBI, а также размещена возле каждого входа.