Pitbull выступит в Риге 29 июля: опубликована программа концерта и важные правила входа

Для входа подойдет только действительный билет, приобретенный в сети Biļešu Serviss. Каждый цифровой и распечатанный билет содержит уникальный штрихкод, который можно использовать только один раз. Организаторы просят не публиковать билеты в социальных сетях и не пересылать их другим людям. Если штрихкод уже будет отсканирован, повторно попасть по этому билету на концерт не удастся.