Болид Формулы-1 промчится по центру Риги: названы все участники Red Bull Showrun

За рулем легендарной машины будет австрийский пилот Патрик Фризахер — бывший участник Формулы-1 и один из самых опытных пилотов демонстрационных заездов Red Bull. Именно на RB8 в 2012 году команда Red Bull Racing и Себастьян Феттель в третий раз подряд завоевали чемпионский титул.