Болид Формулы-1 промчится по центру Риги: названы все участники Red Bull Showrun
К ранее объявленным участникам Red Bull Showrun присоединились новые зарубежные и латвийские звезды автоспорта. Двухчасовое шоу 15 августа впервые в Латвии объединит в одном месте демонстрации болида Формулы-1 и других направлений моторного спорта.
Участок улицы Экспорта в Риге — от улицы Элизабетес до Вантового моста — на один день превратится в арену масштабного автоспортивного шоу. Главной звездой Red Bull Showrun станет болид Формулы-1 Red Bull RB8.
За рулем легендарной машины будет австрийский пилот Патрик Фризахер — бывший участник Формулы-1 и один из самых опытных пилотов демонстрационных заездов Red Bull. Именно на RB8 в 2012 году команда Red Bull Racing и Себастьян Феттель в третий раз подряд завоевали чемпионский титул.
Одним из главных участников шоу станет представитель команды Red Bull Driftbrothers — немецкий пилот Элиас Хунтонжи. Он выступит на дрифтовом BMW M2 Drift Competition мощностью 1100 лошадиных сил. Помимо роли пилота, Хунтонжи является главным инженером команды и создателем уникального гоночного автомобиля.
К дрифт-шоу присоединится польский спортсмен Адам Залевски — чемпион Drift Masters 2017 и один из самых известных дрифтеров Польши.
Впервые в Ригу приедет звезда южноафриканского направления spinning — Самкелисо "Sam Sam" Тубане. Это направление сочетает экстремальное управление автомобилем, вращения и акробатические элементы. Sam Sam получил известность после победы в конкурсе So You Think You Can Spin?, а позже дважды выиграл соревнования Red Bull Shay’ iMoto.
Из Австралии в Ригу прибудет пилот чемпионата Supercars Скотт Пай. Он выступит на автомобиле Red Bull Ampol Racing Ford Mustang Gen3 Supercar, который редко можно увидеть на европейских трассах.
Мотошоу представит литовский станрайдер Арунас Гибежа, известный под именем Aras. Он является чемпионом Европы по станрайдингу и одним из самых известных представителей этого направления в мире.
Среди латвийских участников — звезда ралли Мартиньш Сескс, который выступает в чемпионатах WRC и ERC, а также один из самых успешных латвийских дрифт-пилотов Кристапс Блушс — победитель соревнований FIA Motorsport Games и первый латвийский пилот, выигравший этап американского чемпионата Formula Drift.
Шоу дополнят братья Иварс и Андрис Велме на самостоятельно построенном Audi Sport Quattro S1 E2, созданном по мотивам легендарных раллийных автомобилей группы B 1980-х годов.
За день до главного события, 14 августа, будет работать Red Bull Showrun Village, где посетители смогут увидеть технику участников и принять участие в различных активностях.
Главное шоу пройдет 15 августа с 14:00 до 16:00 на улице Экспорта в Риге.
Все мероприятия Red Bull Showrun бесплатны и доступны для всех желающих.