Рижский фестиваль бургеров возвращается на Эспланаду: опубликована полная программа
1 и 2 августа в парке Эспланада уже в девятый раз состоится Riga Burger Festival — два дня, когда центр Риги превратится в настоящую гастрономическую площадку с бургерами, грилем и уличной едой. В фестивале примут участие бургерные и рестораны со всей Латвии.
В этом году к участникам фестиваля присоединятся лучшие BBQ-мастера страны. Они будут бороться за звание лучшего мастера BBQ. Гости смогут попробовать десятки разновидностей бургеров, посмотреть кулинарные соревнования, посетить мастер-классы по грилю и насладиться музыкальной программой.
По традиции будет выбран и "Лучший бургер фестиваля" — победителя определит специально созданное жюри.
"Мы делаем все, чтобы с каждым годом фестиваль становился масштабнее и ярче. В прошлом году за время фестиваля в парке Эспланада было съедено более 15 000 бургеров", — рассказал главный организатор фестиваля Эдгар Свенц.
В этом году участников ждут новые кулинарные конкурсы. Одним из испытаний станет создание бургера с использованием булочки Schulstad Bakery Solutions New York, а также продуктов Dimdiņi — маринованного лука или салата Coleslaw.
Перед фестивалем пройдет отбор участников соревнований по скоростному поеданию бургеров. Во время самого фестиваля лучшие едоки встретятся в полуфиналах и финале, где будут бороться за титул "Самый быстрый поедатель бургеров в Латвии".
Организаторы подготовили программу для всей семьи: детскую зону, развлечения для маленьких гостей, различные шоу, конкурсы и выступления. Музыкальную атмосферу в течение двух дней будут создавать лучшие латвийские диджеи.
Программа Riga Burger Festival 2026
1 августа
11:00 — открытие парка
11:30 — открытие фестиваля
13:00 — конкурс с булочкой New York burger
15:00 — первый полуфинал соревнований по поеданию бургеров
15:30 — второй полуфинал соревнований по поеданию бургеров
16:00 — выступление дуэта Karakums
17:00 — мастер-класс по грилю
19:00 — DJ-программа
23:00 — завершение программы дня
2 августа
11:00 — открытие парка
14:00 — финал соревнований по поеданию бургеров
15:00 — презентация жюри конкурса "Лучший бургер фестиваля"
18:00 — церемония награждения и вручение награды за лучший бургер фестиваля
18:15 — концерт Мартиньша Балодиса
21:00 — завершение фестиваля
Вход на мероприятие бесплатный.
Рижский фестиваль бургеров в 2025 году
9 и 10 августа в парке Эспланада состоялся восьмой Рижский фестиваль бургеров.
Рижский фестиваль бургеров в 2024 году
В двухдневном фестивале участвуют представители бургерных и ресторанов со всей Латвии, которые борются за звание самого вкусного бургера фестиваля.