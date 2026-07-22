Лодки-драконы, SUP и байдарки: в Даугавпилсе пройдет большой фестиваль водного спорта

В соревнованиях на драконьих лодках будут представлены пять категорий участников. В командах MIX PRO и MIX любителей выступят восемь женщин, восемь мужчин и один барабанщик. В женской любительской команде будут 16 женщин и барабанщик, в мужской любительской — 16 мужчин и барабанщик. В детской категории MIX команда будет состоять из 20 участников любого пола в любой комбинации и одного барабанщика. В этой категории смогут участвовать дети 2012 года рождения и младше.