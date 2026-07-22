Драконьи лодки, SUP и байдарки: в Даугавпилсе пройдет большой фестиваль водного спорта
22 августа в 11.00 на базе гребли Большого Стропского озера в Даугавпилсе состоится VIII Международный фестиваль водных видов спорта Dragon Boat. Регистрация участников соревнований продолжается до 10 августа.
Цель фестиваля — популяризация гребного спорта, продвижение активного и здорового образа жизни, а также вовлечение жителей Даугавпилса и гостей города разных возрастов в спортивные активности.
В фестивале приглашаются участвовать дети, молодежь, взрослые, семьи, любители и опытные гребцы. Соревнования пройдут на драконьих лодках, в байдарках K-2 и на SUP-досках. В большинстве категорий участникам предстоит преодолеть дистанцию 200 метров, а заезды на SUP и байдарках KT-2 пройдут на дистанции 100 метров.
В соревнованиях на драконьих лодках будут представлены пять категорий участников. В командах MIX PRO и MIX любителей выступят восемь женщин, восемь мужчин и один барабанщик. В женской любительской команде будут 16 женщин и барабанщик, в мужской любительской — 16 мужчин и барабанщик. В детской категории MIX команда будет состоять из 20 участников любого пола в любой комбинации и одного барабанщика. В этой категории смогут участвовать дети 2012 года рождения и младше.
В любительских соревнованиях на байдарках K-2 предусмотрена категория OPEN для участников от 16 лет, семейная категория, где в одной лодке выступают родитель и ребенок до 15 лет, а также категория KT-2 для молодого участника с ограниченными возможностями и его родителя или сопровождающего. В категории OPEN на SUP-досках смогут участвовать спортсмены от 16 лет.
Перед соревнованиями все участники должны будут пройти инструктаж по безопасности. Для участников детских групп и категории SUP спасательные жилеты обязательны. Их также необходимо использовать всем участникам, которые не умеют плавать. За две недели до фестиваля команды смогут заранее согласовать тренировку на драконьей лодке под руководством профессионального тренера.