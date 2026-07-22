Выставка "В потоке" в Юрмале: искусство, которое предлагает остановиться и почувствовать
До 13 сентября в Юрмальском музее проходит международная выставка современного искусства "В потоке". Выставка объединяет художников разных поколений и стран, работающих в различных художественных направлениях.
Выставка уже открылась, а первые сопутствующие мероприятия успешно состоялись. Интерес посетителей подтверждает: "В потоке" стала тонким и эстетичным путешествием, пространством, где зритель может наблюдать, чувствовать, осмысливать и размышлять.
Нередко люди избегают выставок современного искусства, потому что считают его сложным для понимания.
Однако куратор Инга Бункше отмечает: "Одна из самых важных задач современного искусства — не добиться единого мнения, а создать пространство, где люди могут с уважением воспринимать разные взгляды на одно и то же произведение."
Именно такая открытая, наполненная открытиями и взаимопониманием беседа состоялась на первой "Мастерской перевода символов". Следующая мастерская пройдет 10 сентября в 17:00. В рамках выставки подготовлена насыщенная параллельная программа: мастер-классы, мастерские по интерпретации символов и дискуссии.
В выставке участвуют 23 художника: Сигита Эника, Инара Гаркава, Иева Круминя, Лиене Маккус, Зайга Путрама, Игорс Бернатс, Каспарс Брамбергс, Андрис Брезе, Валдис Целмс, Марис Чачка, Микелис Фишерс, Гинтс Габранс, Ритумс Ивановс, Атис Якобсонс, Леонард Лагановскис, Вернерс Лазданс, Паулис Лиепа, Петерис Лидака, Янис Муровскис, Артис Ниманис, Рейнис Петерсонс, а также известные зарубежные художники Кристина Лукас (Испания) и Маурицио Донцелли (Италия).
Для выставки подготовлен специальный путеводитель, который поможет зрителям лучше понять темы, затронутые в произведениях. Экспозицию дополняет параллельная программа: мастер-классы для детей и молодежи, а также творческие занятия и встречи для взрослых.
Рабочие часы Юрмальского музея:
- Понедельник — закрыт.
- Вторник-воскресенье — 10:00–18:00.
Вход бесплатный.