Эмоции и виртуозность: в Лиепае пройдет изысканный вечер камерной музыки

"С Агнесе Эглиней нас связывает почти двадцатилетняя музыкальная дружба, поэтому каждый совместный проект для меня — особая радость. На этот раз это также начало нового пути: наша первая встреча на сцене с Элиной Букшей — скрипачкой, которой мы с Агнесе давно восхищаемся и очень уважаем за ее музыкальную индивидуальность и высокий профессионализм", — рассказывает кларнетист Гунтис Кузма.