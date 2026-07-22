Эмоции и виртуозность: в Лиепае пройдет изысканный вечер камерной музыки
22 августа в концертном зале Lielais Dzintars в Лиепае состоится изысканный вечер камерной музыки в рамках фестиваля "Лиепайское лето". На одной сцене встретятся дирижер и кларнетист Гунтис Кузма, скрипачка Элина Букша и пианистка Агнесе Эглиня, представив программу от Шимановского до Бартока и Шёнфельда.
Летние музыкальные события Лиепайского симфонического оркестра начались в начале июля на сцене концертного сада Pūt, vējiņi!, где коллектив выступил вместе с латвийской скрипачкой Кристине Баланас и французским пианистом Люкой Дебаргом. Кульминацией лета станут два концерта с музыкой Яниса Лусенса, которые пройдут 23 августа на той же сцене.
Вечер камерной музыки продолжит традицию фестиваля "Лиепайское лето" и объединит трёх ярких исполнителей — музыкантов, которые предложат слушателям насыщенное тембровое и эмоциональное путешествие: от поэтических "Мифов" Шимановского до модернистского напряжения Бартока и искрящихся тем клезмерской музыки Шенфельда.
"С Агнесе Эглиней нас связывает почти двадцатилетняя музыкальная дружба, поэтому каждый совместный проект для меня — особая радость. На этот раз это также начало нового пути: наша первая встреча на сцене с Элиной Букшей — скрипачкой, которой мы с Агнесе давно восхищаемся и очень уважаем за ее музыкальную индивидуальность и высокий профессионализм", — рассказывает кларнетист Гунтис Кузма.
В программе также состоится премьера Сонаты для кларнета одной из самых самобытных представительниц современной латвийской музыки — Илоны Брегe. По словам композитора, в музыке она не боится быть эмоциональной. Ее вдохновляет сам процесс создания произведения — момент, когда переживания и впечатления внешнего мира превращаются в музыку. Именно тогда она вновь ощущает внутреннее равновесие и силу.
Прозвучат и "Мифы" польского композитора Кароля Шимановского для скрипки и фортепиано — три поэмы, наполненные образами античного мира. Ансамбль кларнета, скрипки и фортепиано раскроется также в виртуозных "Контрастах" Белы Бартока — произведении, вдохновленном венгерской и балканской народной музыкой.
В сочинении Пола Шенфельда традиция клезмера станет не просто музыкальной цитатой, а живым импульсом: здесь соединятся искрящиеся ритмы, выразительные интонации и театральная энергия с лирическими эпизодами. Композитор мастерски объединяет академическую музыкальную форму и свободу народной традиции, оставляя пространство для импровизации, спонтанности и юмора.
"Меня привлекают диаметрально противоположные контрасты этой программы — от поэтической загадочности Шимановского до темперамента Бартока, радости открытия нового произведения Брегe и искрящейся жизненной энергии Шенфельда. Это трио воплощает душевность, жизненную силу и танцевальность традиции клезмера", — говорит Гунтис Кузма о предстоящем концерте.
"Камерное музицирование для меня — это пространство игры, где можно не только выразить себя с помощью любимого кларнета, но и вести через него диалог, прислушиваться к обмену идеями — надеюсь, всегда неожиданному и каждый раз новому", — добавляет музыкант.