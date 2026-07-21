Тысячи красок в небе над Даугавой: в Риге дебютирует фестиваль воздушных змеев Fantadroms

Программу фестиваля дополнит пикниковая зона с предложениями рижских ресторанов, где посетители смогут насладиться общей трапезой на берегу Даугавы, а также вечеринка в честь завершения лета. На территории фестиваля весь день будут работать зона питания, аттракционы, торговые площадки и многое другое. "Для Риги важно, чтобы в городе проходили качественные культурные и развлекательные мероприятия международного уровня, которые интересны как жителям, так и гостям города. Такие события обогащают городскую среду, укрепляют узнаваемость Риги в мире и создают новые традиции, к которым хочется возвращаться из года в год", — отмечает мэр Риги Виестурс Клейнбергс.