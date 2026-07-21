Тысячи красок в небе над Даугавой: в Риге дебютирует фестиваль воздушных змеев Fantadroms
29 августа в Риге впервые пройдет международный фестиваль воздушных змеев Fantadroms. Новое городское событие соберет мастеров и творческие команды со всего мира, а небо над Даугавой наполнится красочными воздушными змеями.
Fantadroms — это фестиваль, где встречаются искусство, дизайн, спорт и радость совместного времяпрепровождения. В течение всего дня небо над Даугавой украсят впечатляющие воздушные змеи, профессиональные мастера продемонстрируют свое искусство, а посетителей ждут творческие мастерские, спортивные активности и разнообразная развлекательная программа.
"Фестивали воздушных змеев — одна из самых красивых традиций в мире. Они собирают людей под открытым небом, где произведения искусства доступны всем и свободно парят на ветру. Мы хотели привезти этот опыт и в Ригу. Хотим, чтобы люди на мгновение остановились, подняли глаза к небу и снова вспомнили о способности человека мечтать, сотрудничать и смотреть вверх", — рассказывает организатор фестиваля Зане Фейфа.
В фестивале примут участие признанные во всем мире художники и мастера воздушных змеев, среди которых Карл Робертшоу (Великобритания), Роберт Брасингтон (Австралия), Сара и Карл Лонгботтомы (Великобритания), Берт Маетенс (Бельгия), Ян и Йоланда ван Леувен (Нидерланды), Альберт и Натали Тринкс (Нидерланды), Даниэла и Герхард Цицманн (Германия), Алиция Шальска и Шимон Кравчик (Польша), а также Ван Юнсюнь (Китай).
Каждый из участников представляет свое направление искусства воздушных змеев и уникальный стиль — от геометрически точных однолинейных конструкций и масштабных летающих скульптур до работ, вдохновленных традиционным ремеслом.
Дневная программа фестиваля будет интересна посетителям всех возрастов. С 12:00 до 20:00 гости смогут наблюдать за показательными выступлениями мастеров воздушных змеев, а в творческой мастерской под руководством художников каждый желающий сможет создать, раскрасить и запустить собственного воздушного змея. С 14:00 спортсмены мирового уровня по кайтбордингу покажут в Даугаве впечатляющие прыжки и трюки, а рядом с местом проведения фестиваля можно будет увидеть яхты и парусники.
"Международную узнаваемость города создают не только крупные инфраструктурные проекты, но и смелые идеи, способные подарить уникальный опыт. Именно такие события привлекают внимание, помогают людям открыть Ригу заново и создают повод возвращаться в город. Мы хотим, чтобы Рига стала местом, где рождаются новые традиции с международным откликом, и фестиваль Fantadroms — уверенный шаг в этом направлении", — подчеркивает директор Рижского агентства инвестиций и туризма Фредис Быков.
Особое место в программе займет перформанс американской художницы Бриджит Полк по балансировке камней. Она известна во всем мире своими хрупкими скульптурами из камней и строительных материалов, которые словно нарушают законы гравитации. Работы создаются без клея и других связующих материалов — только благодаря точно найденной точке равновесия. Каждая скульптура временна: одни сохраняются неделями, другие разрушаются уже через несколько минут, превращая процесс в медитативное действо, которое приглашает остановиться, наблюдать и почувствовать хрупкость момента.
Программу фестиваля дополнит пикниковая зона с предложениями рижских ресторанов, где посетители смогут насладиться общей трапезой на берегу Даугавы, а также вечеринка в честь завершения лета. На территории фестиваля весь день будут работать зона питания, аттракционы, торговые площадки и многое другое. "Для Риги важно, чтобы в городе проходили качественные культурные и развлекательные мероприятия международного уровня, которые интересны как жителям, так и гостям города. Такие события обогащают городскую среду, укрепляют узнаваемость Риги в мире и создают новые традиции, к которым хочется возвращаться из года в год", — отмечает мэр Риги Виестурс Клейнбергс.