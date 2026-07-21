Сигулда вновь станет столицей оперной музыки под открытым небом

Шедевр легендарного итальянского композитора Джакомо Пуччини рассказывает о непоколебимой любви японской девушки Чио-Чио-Сан, ее надеждах и трагической судьбе. В опере раскрываются человеческие чувства, которые стоят выше времени и культурных границ, — верность, самопожертвование и вера в любовь до последнего вздоха.