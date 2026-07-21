Сигулда вновь станет столицей оперной музыки под открытым небом
С 31 июля по 2 августа в Сигулде в 33-й раз пройдут Международные праздники оперной музыки - одно из самых значимых музыкальных событий Латвии, которое соберет выдающихся исполнителей и поклонников оперы.
Фестиваль откроется в пятницу, 31 июля, в 19:00 в саду Сигулдского замка программой "Праздничная увертюра", в которой выступят солисты Латвийской национальной оперы Сонорa Вайце (сопрано), Дайнис Калначс (тенор), Андрис Киплукс (тенор) и Ингуна Пуриня (фортепиано).
Главным событием фестиваля в этом году станет оригинальная постановка оперы итальянского композитора Джакомо Пуччини "Мадам Баттерфляй", которая состоится 1 августа в 21:00 на живописной сцене Сигулдских замковых руин. "Мадам Баттерфляй" — одно из самых трогательных и эмоционально сильных произведений в мировом оперном репертуаре.
Шедевр легендарного итальянского композитора Джакомо Пуччини рассказывает о непоколебимой любви японской девушки Чио-Чио-Сан, ее надеждах и трагической судьбе. В опере раскрываются человеческие чувства, которые стоят выше времени и культурных границ, — верность, самопожертвование и вера в любовь до последнего вздоха.
В этой оригинальной постановке главную роль исполнит выдающаяся солистка Латвийской национальной оперы Юлия Васильева, а в роли Пинкертона впервые на Сигулдских оперных праздниках выступит грузинский тенор Ираклий Кахидзе. В других ролях зрители увидят солистов Латвийской национальной оперы Яниса Апейниса, Илону Багеле, Андриса Киплукса, Калвиса Калниньша, Кришьяниса Норвелиса, Карлиса Саржантса, Линду Петерсоне и других артистов.
Дирижер — Янис Лиепиньш, режиссер — Эдмундс Фрейбергс, сценограф — Валтерс Кристбергс, художник по костюмам — Мадара Ботмане. В постановке примут участие фестивальный хор и оркестр.
В воскресенье, 2 августа, в 14:00 в Сигулдской евангелическо-лютеранской церкви состоится концерт духовной музыки, в котором примут участие Миервалдис Енчс (тенор), Риналдс Розенлаукс (гобой), Дайнис Медьяникс (скрипка) и Ингуна Гринберга (орган).
По традиции фестиваль завершится 2 августа в 18:00 праздничным Гала-концертом "Анния Адамсоне приглашает" в Сигулдских замковых руинах. Главная роль в программе доверена выдающейся сопрано Аннии Кристиане Адамсоне, которая в прошлом году продемонстрировала блестящее мастерство, исполнив одну из самых сложных и виртуозных партий мирового репертуара — роль Царицы ночи в постановке оперы "Волшебная флейта".
В концерте зрителей также ждут встречи с Ираклием Кахидзе (Грузия), Рихардом Мачановскисом, Илоной Багеле, Бригитой Рейсонe, Артемом Сафроновым, Риналдсом Кандалинцевым, Кришьянисом Норвелисом, Дайнисом Медьяниксом (скрипка) и другими артистами.
Во время фестиваля будет работать "Оперный ресторан", а также гостей ждут музыкальные сюрпризы в саду Сигулдского замка.