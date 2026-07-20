Пласидо Доминго, Кристине Ополайс и Майкл Фабиано выступят на одной сцене в Юрмале
29 июля в концертном зале "Дзинтари" состоится одно из главных музыкальных событий года. Впервые в Латвии выступит легендарный испанский оперный певец Пласидо Доминго. На сцену вместе с ним выйдут всемирно известная латвийская сопрано Кристине Ополайс и один из ведущих американских теноров современности Майкл Фабиано.
За свою выдающуюся карьеру Пласидо Доминго исполнил более 150 оперных партий и покорил лучшие сцены мира. Для дебютного концерта в Латвии маэстро подготовил насыщенную программу: прозвучат арии из опер "Андре Шенье" и "Трубадур", фрагменты из оперетт "Хозяйка таверны" и "Страна улыбок", испанские и итальянские песни, а также дуэты с Кристине Ополайс и Майклом Фабиано. Подробная программа опубликована на сайте билетного оператора. Организаторы обещают и несколько сюрпризов, которые пока держат в секрете.
На сцену также выйдут хор и Фестивальный оркестр под управлением Валентина Урюпина. В программе — музыка Верди и Пуччини, Леонкавалло и Джордано, Чилеа, Дворжака, Соросабаля и Легара. Этот концерт станет воплощением давней идеи. Еще десять лет назад Доминго говорил Кристине Ополайс, что хотел бы однажды исполнить с ней дуэт именно в Латвии.
За свою карьеру маэстро сотрудничал практически со всеми выдающимися латвийскими деятелями оперного искусства, однако всегда за пределами страны. Так, в 2016 году в миланском театре La Scala Алвис Херманис поставил для Доминго оперу Верди "Двое Фоскари", а в 2020 году певец открывал там сезон вместе с Кристине Ополайс.
"Я счастлив снова выступать вместе с Кристине", — говорит Доминго, напоминая об их недавнем успешном концерте в Ханое.
Кристине Ополайс давно входит в число ведущих оперных певиц мира. Она выступала на сценах La Scala, Метрополитен-опера, Венской государственной оперы, Берлинской государственной оперы, Королевской оперы в Лондоне, Баварской государственной оперы, Цюрихского оперного театра и многих других.
"Ополайс — артистка, которая не боится риска; она всегда идет туда, где рождается искусство", — отмечают критики. Именно эта смелость делает каждое ее выступление ярким художественным событием.
Третьим участником гала-концерта станет американский тенор Майкл Фабиано — один из самых востребованных исполнителей своего поколения. Ему аплодировали в Метрополитен-опера, Ковент-Гардене, La Scala, Парижской национальной опере, Королевской опере Мадрида и Немецкой опере Берлина.
В нынешнем сезоне Фабиано исполняет партии Хосе в Нью-Йорке, Мадриде и Эрле, Калафа — в Нью-Йорке, Отелло — в Буэнос-Айресе и Тулузе, Андре Шенье — в Бильбао, Гримальдо — в Барселоне и Ромео — в Мадриде. Его выступление в Юрмале станет настоящим подарком для меломанов: выдающихся теноров такого уровня сегодня услышать удается нечасто.
Главной звездой вечера, безусловно, остается Пласидо Доминго — феноменальный артист, более полувека сохраняющий статус одного из символов мирового оперного искусства. Помимо блестящей певческой карьеры, он известен как дирижер, режиссер, основатель международного конкурса Operalia, обладатель девяти премий Grammy, пяти Latin Grammy и двух Emmy. "Перед каждым выходом на сцену меня накрывает волна адреналина и колоссальной ответственности: я знаю, что должен выложиться перед зрителем целиком и полностью, предстать в наилучшем виде. Это неописуемое чувство, очень сильное. К нему никогда не привыкнешь", — признается Доминго.