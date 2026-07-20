Пласидо Доминго, Кристине Ополайс и Майкл Фабиано выступят на одной сцене в Юрмале

За свою выдающуюся карьеру Пласидо Доминго исполнил более 150 оперных партий и покорил лучшие сцены мира. Для дебютного концерта в Латвии маэстро подготовил насыщенную программу: прозвучат арии из опер "Андре Шенье" и "Трубадур", фрагменты из оперетт "Хозяйка таверны" и "Страна улыбок", испанские и итальянские песни, а также дуэты с Кристине Ополайс и Майклом Фабиано. Подробная программа опубликована на сайте билетного оператора. Организаторы обещают и несколько сюрпризов, которые пока держат в секрете.