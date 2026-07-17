В Риге можно погрузиться в оживший мир Винсента Ван Гога

Экспозиция рассказывает о жизни художника — его поисках собственного стиля, творческих открытиях и пути к признанию, которое пришло к нему уже после смерти. Это возможность по-новому взглянуть на знакомые произведения и почувствовать, какие эмоции скрываются за яркими мазками его картин.