Редкие машины со всей Латвии соберутся на большой выставке в Приекуле
25 июля на Приекульском аэродроме в шестой раз пройдет Poorbaltics Challenge - праздник для автолюбителей со всей Латвии. Гостей ждут гонки, выставка эксклюзивных авто и развлечения для всей семьи.
Главным событием дня станут соревнования Poorbaltics Challenge, где участники продемонстрируют свое водительское мастерство на трассе, преодолевая различные элементы гимханы. Точность, скорость и техника вождения определят лучших пилотов, а завершится программа эффектным burnout-шоу для зрителей.
В течение всего дня будет работать и выставка Poorbaltics Exotica, где можно будет увидеть эксклюзивные, редкие и необычные автомобили, пообщаться с их владельцами и познакомиться с сообществом автолюбителей. На территории мероприятия также будут работать различные активности и аттракционы для детей, поэтому интересно провести день смогут гости всех возрастов.
В этот же день в центре города Приекуле состоится праздник Икара "От крыльев Икара до ритмов кантри". В программе праздника — красочный парад, концерты, праздничная ярмарка, творческие мастерские, туристические активности, поездки на Приекульском поезде, развлечения для детей и вечерние концерты.
Таким образом, гости Приекуле смогут за один день погрузиться сразу в две атмосферы: почувствовать мощь автомобильного мира на аэродроме и насладиться праздничным настроением городского фестиваля.
Все желающие принять участие со своим автомобилем могут зарегистрироваться на соревнования Poorbaltics Challenge или выставку Poorbaltics Exotica.