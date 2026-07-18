Редкие машины со всей Латвии соберутся на большой выставке в Приекуле

В течение всего дня будет работать и выставка Poorbaltics Exotica, где можно будет увидеть эксклюзивные, редкие и необычные автомобили, пообщаться с их владельцами и познакомиться с сообществом автолюбителей. На территории мероприятия также будут работать различные активности и аттракционы для детей, поэтому интересно провести день смогут гости всех возрастов.