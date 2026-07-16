Голливудский актер Рассел Кроу прилетит в Юрмалу... чтобы петь
Голливудская легенда Рассел Кроу, которого миллионы зрителей знают по фильмам "Гладиатор", "Игры разума" и "Нокдаун", впервые приедет в Латвию не как актер, а как рок-музыкант.
11 июня 2027 года в концертном зале "Дзинтари" в Юрмале впервые выступит голливудская звезда Рассел Кроу. Вместе со своей группой The Gentlemen Barbers актер представит шоу "Russell Crowe's Indoor Garden Party", которое уже успело завоевать популярность у поклонников музыки и кино.
Организаторы обещают, что зрителей ждет не обычный концерт, а вечер живого общения. Во время выступления Рассел Кроу не только исполнит песни, но и будет рассказывать истории из своей жизни, делиться воспоминаниями о работе в Голливуде, шутить и общаться с публикой. При этом стоит учитывать, что шоу пройдет на английском языке без перевода.
Музыкальная программа объединит сразу несколько жанров - от ирландского фолка и блюза до классического рок-н-ролла и мощного стадионного рока. Поклонники также смогут услышать узнаваемый баритон актера, давно ставший одной из визитных карточек его концертных выступлений.
Для самых преданных поклонников предусмотрено ограниченное количество билетов Meet & Greet. Они дают возможность еще до начала концерта лично встретиться с Расселом Кроу, сделать совместную фотографию и получить автограф. При этом организаторы напоминают, что Meet & Greet является дополнительной услугой и не заменяет входной билет на концерт.
Также будут доступны VIP-билеты, владельцы которых получат лучшие места в зале, приветственный напиток, эксклюзивный сувенир и памятный подарок с символикой тура.
Продажа билетов стартует 24 июля 2026 года в 13:00 на страничке bilesuserviss.lv. Организаторы отмечают, что количество VIP-билетов и билетов Meet & Greet будет строго ограничено.