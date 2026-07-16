Голливудский актер Рассел Кроу прилетит в Юрмалу... чтобы петь

Организаторы обещают, что зрителей ждет не обычный концерт, а вечер живого общения. Во время выступления Рассел Кроу не только исполнит песни, но и будет рассказывать истории из своей жизни, делиться воспоминаниями о работе в Голливуде, шутить и общаться с публикой. При этом стоит учитывать, что шоу пройдет на английском языке без перевода.