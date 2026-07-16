В Юрмале выступит популярный украинский юмористический проект "Дизель Шоу"

“Мы счастливы вернуться в Юрмалу через столько лет - признаётся художественный руководитель "Дизель шоу" Егор Крутоголов. – Это особенная атмосфера и особенный кайф выступления. Очень рады, что смогли добавить именно этот прекрасный курорт в программу нашего европейского тура. Уверены, что на Балтийском побережье соберутся любители "Дизель шоу" не только из Латвии, но и со всей Европы. К примеру, точно знаю, что группа фанатов летит из Кёльна – хотят увидеть нашу новую программу. Надеюсь, сможем всех удивить!"