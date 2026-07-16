В Юрмале выступит популярный украинский юмористический проект "Дизель Шоу"
20 июля в "Дзинтари" зрителей ждет вечер юмора, новых эмоций и любимых номеров. В рамках европейского тура на сцену выйдет золотой состав коллектива с яркой программой и музыкальными сюрпризами.
Одной из отличительных черт "Дизель Шоу" остаётся принцип доброго юмора, понятного зрителям разных поколений. Узнаваемые жизненные ситуации, семейные истории и современные реалии здесь превращаются в яркие комедийные скетчи, а героями сценок становятся обычные люди, в которых зрители легко узнают себя и своих близких.
В шоу примут участие: Виктория Булитко, Юлия Зайченко, Дмитрий Танкович, Александр Бережок, Евгений Сморигин, Евгений Гашенко, Егор Крутоголов и Лилия Ребрик – первоклассные актёры, знакомые зрителям Юрмалы по выступлениям разных лет.
“Мы счастливы вернуться в Юрмалу через столько лет - признаётся художественный руководитель "Дизель шоу" Егор Крутоголов. – Это особенная атмосфера и особенный кайф выступления. Очень рады, что смогли добавить именно этот прекрасный курорт в программу нашего европейского тура. Уверены, что на Балтийском побережье соберутся любители "Дизель шоу" не только из Латвии, но и со всей Европы. К примеру, точно знаю, что группа фанатов летит из Кёльна – хотят увидеть нашу новую программу. Надеюсь, сможем всех удивить!"
Телеверсия "Дизель Шоу" на протяжении многих лет входит в число самых рейтинговых развлекательных программ Украины, а гастрольные выступления проекта собирают аншлаги в разных странах Европы. Патриотичные номера команды стали популярными во всём мире и разобраны на цитаты.
По словам организаторов, в Юрмале зрителей ждёт именно то "Дизель Шоу", за которое проект полюбили миллионы зрителей: узнаваемые герои, остроумные комедийные истории, яркие музыкальные номера и фирменная атмосфера живого общения с залом.