Звездный дождь над Ригой: Ботанический сад приглашает на "Ночь Персеид"
Фото: пресс-фото
В 2025 году Ботанический сад Латвийского университета превратился в волшебное место встречи под открытым небом - музыкальный вечер наблюдения за звездами «Ночь Персеид» собрал более 750 посетителей.
Афиша Латвии

Звездный дождь над Ригой: Ботанический сад приглашает на "Ночь Персеид"

Отдел Lifestyle

Otkrito.lv

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13 августа Ботанический сад Латвийского университета приглашает на особенный летний вечер, где гости смогут насладиться красотой ночного неба, узнать больше о звездах и услышать концерт пианиста Райниса Зариньша под открытым небом.

В прошлом году "Ночь Персеид" впервые собрала более 700 гостей. Участники наблюдали за небом, слушали истории астрономов и вместе переживали одно из самых красивых летних явлений. В этом году организаторы подготовили еще более насыщенную программу.

Ботанический сад ЛУ — одно из немногих мест в Риге, где почти нет городского освещения, поэтому его большая поляна идеально подходит для наблюдения за звездами и метеорным дождем.

В начале вечера астроном Латвийского университета Виталий Кузмов расскажет о самых интересных космических событиях этого лета и о том, что можно будет увидеть в небе этой ночью. После лекции гости смогут отправиться на экскурсию по созвездиям и понаблюдать за небом через телескопы.

Ботанический сад Латвийского университета превратился в волшебное место встречи под открытым небом - музыкальный вечер наблюдения за звездами «Ночь Персеид» собрал более 750 посетителей.

"Ночь Персеид" в Ботаническом саду ЛУ в 2025 году

В субботу Ботанический сад Латвийского университета превратился в волшебное место встречи под открытым небом - музыкальный вечер наблюдения за звездами ...

Главным событием вечера станет особая концертная программа пианиста Райниса Зариньша, созданная специально для этого мероприятия. В ней прозвучат произведения композиторов разных эпох — от Баха и Шопена до современных авторов. Музыка станет частью ночного путешествия, посвященного тишине, размышлениям и красоте момента.

"Ночь помогает мечтать с открытыми глазами, остановиться и услышать то, что обычно остается незамеченным. Я рад возможности играть музыку под открытым небом, когда вокруг собираются люди, а главным объединяющим элементом становится ощущение тайны", — говорит Райнис Зариньш.

Гостям советуют взять с собой теплый плед, спальный мешок или складной стул, корзину для пикника, термос и средство от комаров. На территории будет работать зона для посетителей на инвалидных колясках, а также точки с напитками и угощениями.

Райнис Зариньш — один из самых известных латвийских пианистов, пятикратный лауреат Большой музыкальной премии Латвии и кавалер ордена Трех звезд. Он выступал на престижных мировых сценах, включая Concertgebouw в Амстердаме, Carnegie Hall в Нью-Йорке и Wigmore Hall в Лондоне.

Практическая информация:

  • Когда: 13 августа 2026 года
  • Время: 22:00-02:00 (вход с 21:00)
  • Место: Ботанический сад Латвийского университета, ул. Яня Штейнхауэра, 2, Рига

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Культурная жизньРигаБотанический сад Латвийского университета

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