Звездный дождь над Ригой: Ботанический сад приглашает на "Ночь Персеид"

В начале вечера астроном Латвийского университета Виталий Кузмов расскажет о самых интересных космических событиях этого лета и о том, что можно будет увидеть в небе этой ночью. После лекции гости смогут отправиться на экскурсию по созвездиям и понаблюдать за небом через телескопы.