Звездный дождь над Ригой: Ботанический сад приглашает на "Ночь Персеид"
13 августа Ботанический сад Латвийского университета приглашает на особенный летний вечер, где гости смогут насладиться красотой ночного неба, узнать больше о звездах и услышать концерт пианиста Райниса Зариньша под открытым небом.
В прошлом году "Ночь Персеид" впервые собрала более 700 гостей. Участники наблюдали за небом, слушали истории астрономов и вместе переживали одно из самых красивых летних явлений. В этом году организаторы подготовили еще более насыщенную программу.
Ботанический сад ЛУ — одно из немногих мест в Риге, где почти нет городского освещения, поэтому его большая поляна идеально подходит для наблюдения за звездами и метеорным дождем.
В начале вечера астроном Латвийского университета Виталий Кузмов расскажет о самых интересных космических событиях этого лета и о том, что можно будет увидеть в небе этой ночью. После лекции гости смогут отправиться на экскурсию по созвездиям и понаблюдать за небом через телескопы.
"Ночь Персеид" в Ботаническом саду ЛУ в 2025 году
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Главным событием вечера станет особая концертная программа пианиста Райниса Зариньша, созданная специально для этого мероприятия. В ней прозвучат произведения композиторов разных эпох — от Баха и Шопена до современных авторов. Музыка станет частью ночного путешествия, посвященного тишине, размышлениям и красоте момента.
"Ночь помогает мечтать с открытыми глазами, остановиться и услышать то, что обычно остается незамеченным. Я рад возможности играть музыку под открытым небом, когда вокруг собираются люди, а главным объединяющим элементом становится ощущение тайны", — говорит Райнис Зариньш.
Гостям советуют взять с собой теплый плед, спальный мешок или складной стул, корзину для пикника, термос и средство от комаров. На территории будет работать зона для посетителей на инвалидных колясках, а также точки с напитками и угощениями.
Райнис Зариньш — один из самых известных латвийских пианистов, пятикратный лауреат Большой музыкальной премии Латвии и кавалер ордена Трех звезд. Он выступал на престижных мировых сценах, включая Concertgebouw в Амстердаме, Carnegie Hall в Нью-Йорке и Wigmore Hall в Лондоне.
Практическая информация:
- Когда: 13 августа 2026 года
- Время: 22:00-02:00 (вход с 21:00)
- Место: Ботанический сад Латвийского университета, ул. Яня Штейнхауэра, 2, Рига